Honda apre le porte virtuali dello storico museo di Motegi offrendo un tour a 360°

ROMA – Honda apre le porte virtuali dell'Honda Collection Hall, museo che ha sede nel circuito giapponese di Twin Ring Motegi che ospita la più grande collezione di prodotti sviluppati dalla Casa di Tokyo, con oltre 300 modelli esposti. Si tratta di un'iniziativa che nasce per regalare a chiunque – in piena emergenza per Coronavirus – la possibilità di ammirare in modo inedito la collezione del Motegi, semplicemente collegandosi alla pagina www.honda.com/collection-hall-gallery.

Inaugurato nel 1998, in occasione del 50° anniversario della Casa, il museo ha come obiettivo quello di far conoscere i sogni e la passione che hanno ispirato i prodotti Honda. Durante il tour virtuale, si ha l'impressione di essere entrati davvero di persona nella casa di Honda per rivivere, attraverso i prodotti più iconici, una storia lunga settant'anni. Il secondo piano ospita l’area dedicata ai modelli auto, moto e prodotti power. Protagonista è la prima "sportiva compatta" a quattro ruote, la S500 del 1963.



Oltre ad alcuni dei leggendari modelli della Casa – quali Prelude, NSX e Civic –, l'esposizione offre una panoramica dell'evoluzione del settore automobilistico in Giappone, con particolare attenzione al segmento delle mini-car, anche dettekei-car, che hanno riscosso grande successo nel Paese del Sol Levante. In vetrina alcuni dei primissimi modelli, come la Honda N360, la prima mini-car prodotta in serie a partire dal 1967. Tra le due ruote più iconiche esposte, troviamo la CB750 – la prima moto prodotta in serie a quattro cilindri – e la NR con pistone ovale.

Il terzo piano è invece dedicato all’anima "racing" di Honda, con le monoposto, le GT e le moto con cui Honda ha dato battaglia in pista tra i cordoli. In quest'area, si possono ammirare alcuni dei pezzi più iconici, come una delle McLaren - Honda guidata da Ayrton Senna, e la sei cilindri RC166 che ha conquistato numerose vittorie nel Tourist Trophy dell'Isola di Man insieme a Mike Hailwood.