Honda protagonista alla Barcolana 57: il debutto italiano della Prelude ed un mare di vele per la regata dei record

Un mare di vele ha colorato Trieste, riportando nel Golfo quella magia che solo la Barcolana sa creare. La cinquantasettesima edizione della regata più affollata del mondo ha superato ogni aspettativa: oltre 400 mila persone tra terra e mare, 1.865 iscritti e 1.341 barche al traguardo, numeri che raccontano la voglia di tornare a respirare libertà, sport e passione. A vincere è stato ancora Arca Sgr di Furio Benussi, che al traguardo ha lasciato il timone alla moglie Elisa, seguito dalla figlia Marta Benussi e da Prosecco Doc Shockwave³. Una storia di mare e di famiglia, che ha dato al trionfo un sapore umano e autentico, degno di una festa che ogni anno si rinnova.

Nel cuore di questa settimana di vento e di emozioni, Honda è stata una delle protagoniste più riconoscibili, portando in Piazza Unità d’Italia la sua idea di futuro. Tra le onde, le barche e la folla, il marchio giapponese ha messo in mostra la sua anima più innovativa, trasformando il proprio stand in un punto d’incontro tra tecnologia, passione e sostenibilità. Al centro dell’attenzione, la nuova Honda Prelude, presentata in anteprima nazionale: una coupé che torna dopo venticinque anni in versione ibrida, elegante, sportiva e capace di attirare sguardi e curiosità. Intorno a lei, il pubblico ha potuto provare l’intera gamma Honda — dalla compatta Jazz alla HR-V, passando per la ZR-V e la Jazz Crosstar — modelli che raccontano un modo diverso di intendere la mobilità, dove innovazione e rispetto per l’ambiente viaggiano nella stessa direzione.

Neppure il maltempo ha fermato l’entusiasmo. L’annullamento della “Barcolana Nuota powered by Honda” è diventato un’occasione di incontro: protagonista Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e ambassador Honda, che ha dialogato con il pubblico in un confronto aperto, tra sorrisi, domande e autografi. Con lui anche Caterina Banti, due volte oro olimpico nella vela e testimonial della Honda Jazz Crosstar, che ha portato la sua voce e il suo entusiasmo al villaggio, parlando di sport, determinazione e futuro sostenibile.

Il gran finale ha avuto un sapore di festa: l’estrazione del concorso “Vinci una Honda Jazz”, vinto da Giovanni Gabassi, armatore e timoniere di Lucky Jack, premiato da Kosuke Yoshida, Head of Cars Sales di Honda Motor Europe. Una chiusura simbolica per un’edizione che resterà tra le più partecipate e sentite della storia.

La Barcolana 57 è stata ancora una volta una dichiarazione d’amore collettiva per il mare, per Trieste e per la vita che scorre sulle onde. E Honda, con la sua presenza discreta ma decisa, ha portato nel cuore dell’evento la sua visione di un futuro in cui la tecnologia incontra l’emozione, e la mobilità diventa esperienza.