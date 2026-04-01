Honda Jazz compie 25 anni e supera il milione di vendite in Europa

Quante auto hanno la parola magia associata ai sedili? Una sola: Honda Jazz. Sono trascorsi 25 anni, dal 2001 quando uscì in Giappone (col nome di Fit) e fu presentata alla platea europea al Salone di Francoforte. Oggi, Honda Jazz con la quarta generazione ha sfondato il muro del milione di vendite in Europa. Oltre 9,2 milioni di unità nel mondo.

E' la storia di un successo per il brand nipponico che coniò il termine magic seats, sedili magici, perché aveva progettato un sistema per l’abbattimento completo e il sollevamento delle sedute posteriori, offrendo una versatilità unica per trasportare oggetti di ogni forma e dimensione. Un elemento distintivo che la Jazz ha portato avanti in eredità per tutti i suoi 25 anni.

La piccola monovolume, così venne considerata agli albori del millennio, ha portato la razionalità giapponese nel mercato europeo, con un'auto familiare dalle dimensioni compatte da segmento B, che "magicamente" diventano da segmento C grazie ad una progettazione estremamente intelligente degli spazi: serbatoio compatto posizionato centralmente sotto il pianale per il massimo dello spazio interno e buona capacità del bagagliaio.

«In 25 anni la Jazz ha continuato a evolversi, essendo tra le prime a poter contare sulla propulsione ibrida nel segmento e introducendo gli avanzati sistemi di sicurezza Honda SENSING. Con oltre 1 milione di unità vendute in Europa e numerosi riconoscimenti, resta ancora oggi un punto di riferimento tra le auto compatte», il commento di Nik Pearson, General Manager, Corporate Communications & External Affairs, Honda Motor Europe.

Il successo della Jazz non è mai stato una questione di moda, ma di ingegneria. Tutto ruota attorno alla Global Small Platform, l'intuizione che ha permesso - come dicevamo - di spostare il serbatoio del carburante in posizione centrale, sotto i sedili anteriori. Questa scelta tecnica, apparentemente semplice, ha rivoluzionato l’abitabilità interna, permettendo di ottenere il fondo del bagagliaio più basso della categoria e di dare vita ai celebri Magic Seats.

Il percorso della Jazz è stato affiancato da un crescendo tecnologico. La prima generazione (2001-2008) ha introdotto i motori i-DSI a doppia candela, campioni di efficienza per l'epoca, raggiungendo picchi di vendita straordinari già nel 2004. La seconda serie (2008-2015) ha osato ancora di più, portando nel 2011 la tecnologia ibrida IMA (Integrated Motor Assist) in un segmento dove l'elettrificazione era ancora un miraggio.

Con la terza generazione (2015-2020), Honda ha alzato l'asticella della sicurezza e della connettività, introducendo il sistema Honda CONNECT e i primi sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Infine, la quarta serie, lanciata nel 2020, ha ottenuto 5 stelle Euro NCAP grazie alla tecnologia Honda SENSING per il massimo della sicurezza e ha segnato un passaggio importante verso l'elettrificazione con il sistema ibrido e:HEV: sotto il cofano, la Jazz combina due motori elettrici compatti con un 1.5 i-VTEC, una batteria agli ioni di litio e una trasmissione a rapporto fisso che gestisce intelligentemente le modalità Electric, Hybrid ed Engine Drive, senza che chi si trovi alla guida si accorga del passaggio tra l’una e l’altra.

Per festeggiare i 25 anni, Honda non si limita ai ricordi. Il modello 2026 introduce aggiornamenti mirati per rinfrescare un design che punta tutto sulla visibilità, grazie ai montanti anteriori ultra-sottili e al parabrezza panoramico. Debutta la nuova colorazione Seabed Blue Pearl per gli allestimenti Advance e Sport, mentre la versione Crosstar – la variante d’ispirazione SUV con assetto rialzato e finiture protettive – guadagna dettagli in tinta carrozzeria e l'esclusiva tonalità Sage Green.

Anche la sicurezza evolve: il pacchetto Honda SENSING ora include una telecamera grandangolare ad alta definizione e sistemi di assistenza al traffico (Traffic Jam Assist) ancora più precisi, capaci di gestire sterzata e frenata nelle code cittadine a partire da 0 km/h.