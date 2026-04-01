Honda Jazz festeggia 25 anni dal suo debutto e si veste con un design iconico realizzato da una giovane designer dello IED di Roma

Traguardo storico per la Honda Jazz, la compatta giapponese che quest’anno celebra il suo 25° anniversario. Per l'occasione speciale, il brand ha coinvolto i giovani talenti dell'Istituto Europeo di Design di Roma in un progetto creativo unico: reinterpretare l’identità della vettura iconica di Honda, lasciando libera l'immaginazione dei giovani designer sul solco del doppio binario tradizione e innovazione del marchio nipponico.

Dal suo debutto nel 2001 in Giappone, poi arrivata in Europa nel 2002, la Jazz è divenuta un'auto sempre più popolare, che ha valicato i confini del tempo, attaverso 4 generazioni di Honda Jazz, superando il traguardo di oltre un milione di unità in 16 mercati europei.

La sfida lanciata agli studenti dello IED di Roma era trasformare una Jazz MY26 nell’allestimento Sport in un vero e proprio manifesto visivo. Nella sede dell'Istituto abbiamo assistito alla premiazione di Elisa Vincenzi, la giovane designer che ha conquistato la giuria Honda, scelta tra le 13 proposte presentate dagli altri studenti dello IED.

Il progetto era sfidante: creare una livrea celebrativa dei 25 anni, traducendo i segni distintivi del brand Honda in grafica e colori. L'unico limite? Non coprire con la nuova veste grafica, ruote, luci, finestrini, ruote, lunotto.

Ad ispirare il concept firmato da Elisa Vincenzi, la figura della carpa Koi che si trasforma in drago, Koiryu in giapponese, un simbolo di perseveranza ed evoluzione che avvolge l’intera carrozzeria con una grafica modulare ricca di pittogrammi. «La forza di Honda è l’evoluzione, la capacità di andare avanti. Ho trovato nella figura mitologica giapponese del drago Koiryu, un simbolo di superamento delle proprie avversità che appartengono a Honda. Ho scelto i colori del rosso di Honda, il giallo del drago, il blu delle acque, il verde - racconta con tanta emozione la vincitrice del contest, che sottolinea come «alla base di un progetto di design ci sia tanta ricerca, è lì che si trova la chiave di un progetto, e una volta che si trova diventa tutto più veloce e più facile».

Infatti, dopo la fase di ricerca e la scelta di Honda, si è passati al car wrapping, una tecnica di personalizzazione che consiste nel rivestire la carrozzeria di un veicolo con speciali pellicole adesive, modificandone colore e finitura senza usare vernice. Il wrapping prevede una lavorazione complicata, perché si plasma su più volumi e ha richiesto due settimande per la produzione.

La Honda Jazz brandizzata dallo IED è diventata così una superficie narrativa articolata, in cui il corpo della carpa-drago è suddiviso in moduli grafici capaci di ospitare una serie di pittogrammi, molti dei quali tratti dalla tradizione giapponese, che raccontano in chiave visiva le diverse anime della Jazz e di Honda.

Sul tetto dell'auto, il drago accompagnato da tre simboli che richiamano le tre gioie Honda – acquistare, vendere e creare – mentre nella parte posteriore la composizione prosegue con elementi della coda della carpa-drago, creando un effetto dinamico e avvolgente che si estende lungo tutta la vettura.

«Vedere la Jazz reinterpretata attraverso lo sguardo di giovani designer è motivo di grande orgoglio, un progetto che rappresenta un punto di partenza simbolico per il lancio sul mercato della nuova gamma. Una collaborazione, quella tra Honda e il mondo accademico, che ribadisce l'impegno del brand nel valorizzare nuovi linguaggi espressivi senza mai dimenticare le proprie radici», il commento di Simone Mattogno, Head of Automobiles di Honda Auto Italia, che ha consegnato il premio nelle mani della studentessa, al suo primo vero lavoro da designer professionista.

«Il progetto si distingue per un design elegante, rispettoso delle tradizioni iconografiche giapponesi e contemporaneo al tempo stesso. I pittogrammi che si alternano nel corpo sinuoso della carpa koi sottolineano oltre al “potere dei sogni”, anche l’attenzione di Honda ai temi ecologici» commenta Luigi Vernieri, coordinatore del corso triennale di Graphic Design a IED Roma, che ha supervisionato il progetto.