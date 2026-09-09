Honda, la Prelude si prende i riflettori al Salone Auto Torino. Il coupè punta su design, tecnologia e piacere di guida

Honda si prepara a incontrare il pubblico al Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre, con una presenza che punta a valorizzare design, tecnologia e piacere di guida. Al centro dell'esposizione, in Piazza Castello, ci sarà la nuova Prelude, coupé che riporta in gamma uno dei nomi più celebri della storia Honda attraverso un progetto moderno e tecnologicamente evoluto. Tra le novità spicca il sistema S+ Shift, studiato per rendere più coinvolgente la guida attraverso una simulazione delle cambiate di un automatico a otto rapporti.

L'esperienza continuerà ai Giardini Reali Bassi, dove i visitatori potranno mettersi al volante di Jazz, HR-V e ZR-V, tre modelli Full Hybrid che interpretano in modo diverso il concetto di mobilità efficiente, dal carattere urbano della compatta fino all'impostazione più dinamica del suv ZR-V. A supportare le attività saranno i concessionari Vauto, Autoleone e Isoardi. La partecipazione arriva inoltre in una fase di crescita per Honda sul mercato italiano: nei primi otto mesi del 2026 il marchio ha registrato un incremento delle immatricolazioni superiore al 40%, accompagnato da una crescita di quasi il 30% della quota di mercato.