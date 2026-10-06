Honda, la ricarica wireless delle auto elettriche è sulla strada mentre il veicolo è in movimento

Honda ha sviluppato insieme a Taisei Corporation e Taisei Rotec Corporation una tecnologia per la ricarica wireless in movimento dei veicoli elettrici. Il sistema, basato sul trasferimento di energia per accoppiamento magnetico, è destinato a essere sperimentato su strade pubbliche in Giappone a partire dall'anno fiscale 2027, che inizierà nell'aprile del prossimo anno. La tecnologia Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT) permette di trasferire energia al veicolo mentre è in movimento, con l'obiettivo di ridurre la necessità di fermarsi per la ricarica. Honda lavora allo sviluppo di questa soluzione dal 2021 e indica inizialmente nei settori della logistica e del trasporto le applicazioni con i maggiori benefici potenziali.

Il sistema è composto da tre elementi principali: un impianto di alimentazione in corrente continua a terra, un sistema di unità trasmittenti integrate nella carreggiata e collegate tra loro attraverso una distribuzione DC e un'unità ricevente installata sul veicolo. Honda R&D sviluppa il sistema integrato nella strada e quello installato sul veicolo, Taisei Corporation si occupa dell'alimentazione elettrica, mentre Taisei Rotec sviluppa le tecniche di costruzione delle strade predisposte per la ricarica wireless. Uno degli obiettivi del progetto è rendere la tecnologia compatibile anche con i veicoli commerciali pesanti. I test condotti su una strada sperimentale hanno preso in considerazione strutture in grado di sopportare il traffico di veicoli con massa complessiva di circa 20 tonnellate, oltre alla necessità di garantire un trasferimento di potenza elevato e stabile. Secondo Honda, il sistema integra per la prima volta, all'interno della stessa unità DWPT, inverter e bobina.

La distribuzione in corrente continua consente di collegare le diverse unità trasmittenti e, insieme al sistema di alimentazione a terra, di ottenere un trasferimento di energia ad alta potenza con risposta rapida e stabile. La struttura è inoltre progettata per poter essere installata anche su pavimentazioni esistenti attraverso fresatura e successivo inserimento delle unità. A partire dalla fine del 2026 è prevista la costruzione di una nuova strada di prova dove saranno effettuati test di durata equivalenti a un milione di passaggi ruota, prove di funzionamento del sistema DWPT e verifiche relative alla dispersione dei campi elettromagnetici.

Successivamente sono previste verifiche con potenze fino a 150 kW, pensate anche per l'impiego su veicoli commerciali di grandi dimensioni e per valutare il funzionamento del sistema a velocità elevate. Honda e i partner parteciperanno inoltre al progetto Tateyama, promosso da East Nippon Expressway Company (NEXCO East), per la sperimentazione della ricarica dinamica sull'autostrada Tateyama, nella prefettura di Chiba, a partire dall'anno fiscale giapponese 2027.