Honda Legend EX, solo in Giappone circola la prima auto autonoma di Livello 3. Viaggia da sola nelle autostrade

TOKYO - E' Honda uno dei primo costruttori al mondo a portare su strada, per il momento nel solo Giappone, una tecnologia di guida autonoma di livello 3 approvata dalle autorità locali. Si tratta del sistema Sensing Elite che sarà disponibile per la prima volta sul modello Legend Hybrid EX nell'allestimento riservato al leasing.

Sono infatti iniziate oggi in Giappone le vendite della Honda Legend EX equipaggiata con questo nuovissimo pacchetto di funzioni di sicurezza che rappresenta un'evoluzione del precedente pacchetto Honda Ssensing, ad oggi previsto di serie sull'intera gamma europea della Casa di Tokyo.

Nel pacchetto Sensing Elite è compresa la funzione Traffic Jam Pilot, la prima che permette una guida autonoma di livello 3 (automatizzata in un'area limitata) sviluppata da Honda e certificata ufficialmente dalle autorità giapponesi attraverso il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo (MLIT). Grazie alla tecnologia Traffic Jam Pilot consente alla Hybrid EX di muoversi autonomamente in determinate condizioni, senza un'attività specifica da parte del conducente, come ad esempio nel traffico congestionato di un'autostrada.

Il sistema controlla il veicolo determinando la posizione dell'auto e le condizioni della strada attraverso i dati delle mappe tridimensionali ad alta definizione e il sistema satellitare globale di navigazione (GNSS). Inoltre vengono rilevati a 360 gradi tutti gli oggetti che si trovino nel raggio della vettura anche tramite l'ausilio di diversi sensori esterni. Allo stesso tempo, il sistema tiene traccia dei livelli di attenzione del guidatore utilizzando la telecamera di monitoraggio montata a bordo.

Sulla base dell'analisi continua di questa vasta gamma di informazioni, l'ECU (unità elettronica di controllo) opera riconoscimenti, previsioni e decisioni di guida adeguate al monitoraggio rilevato e applica un controllo di alto livello su accelerazione, frenata e sterzata. Honda Sensing Elite fa in modo che il conducente sia sempre assistito al meglio e in ogni condizione di guida, così da avere un'andatura sempre fluida e in sicurezza.

Con un focus proiettato alla massima sicurezza e affidabilità, lo sviluppo del sistema ha impiegato simulazioni ultra realistiche (con circa 10 milioni di possibili situazioni reali simulate), oltre ad effettuare diverse prove dimostrative con la guida di veicoli tester sulle autostrade giapponesi, per un totale di circa 1.3 milioni di chilometri percorsi.

Per garantire la massima tranquillità nella circolazione, Honda Legend EX incorpora un sistema supplementare di sicurezza in grado di mantenere l'affidabilità dell'auto anche in caso di problematiche ad una qualsiasi delle funzionalità di assistenza alla guida.