Honda, livrea celebrativa per i 25 anni di Jazz. La speciale versione realizzata dal vincitore di un contest fra i designer dello IED

Una storia lunga 25 anni quella di Honda Jazz, celebrata con un’iniziativa speciale che unisce la tradizione motoristica del brand giapponese alla fresca creatività dei designer dell’Istituto Europeo di Design di Roma. Per l’occasione, il marchio ha coinvolto i giovani talenti dello IED in un contest per sviluppare una livrea celebrativa stampata su una speciale pellicola adesiva, tipica del car wrapping, per rivestire la Honda Jazz MY26. Tredici i progetti presentati dagli studenti dell'Istituto che la giuria di Honda Italia ha valutato con attenzione e stupore (vista l’alta qualità dei disegni proposti) assegnando il premio alla giovane Elisa Vincenzi.

La Honda Jazz, che abbiamo potuto vedere nella sede romana dello IED, è una vettura del tutto inedita: lungo le fiancate dell’iconica utilitaria una carpa Koi si trasforma in drago, Koiryu in giapponese, che nella cultura nipponica è il simbolo della perseveranza e dell’evoluzione. Il risultato è un vero e proprio manifesto visivo del brand. «La forza di Honda è la capacità di evolversi, di andare avanti. Ho trovato nella figura mitologica della carpa-drago, il simbolo del superamento delle avversità – ci spiega un’emozionata designer, che per nutrire la propria immaginazione ha svolto tanta ricerca sulla tradizione del Paese asiatico -. Documentarsi e capire sono alla base di ogni progetto di design, ma una volta che si trova la chiave allora diventa tutto più chiaro».

Infatti nella cultura millenaria del Sol Levante, la carpa nuota contro la corrente del fiume, fino a trasformarsi in un drago immortale: eccolo il simbolo del cambiamento nella resilienza, che tanto è piaciuto a Simone Mattogno, Head of Automobiles di Honda Auto Italia, che ha consegnato di persona il premio alla talentuosa creativa. «È motivo di grande orgoglio per noi, questo concept che rappresenta un punto di partenza simbolico per il lancio sul mercato della nuova Jazz MY26. La collaborazione tra Honda e il mondo accademico ribadisce l’impegno del brand nel valorizzare nuovi linguaggi espressivi senza mai dimenticare le proprie radici». Honda Jazz, dal suo debutto europeo nel 2001 al Salone di Francoforte, è divenuta l’icona del brand che ha saputo trasformarsi ed adattarsi nell’arco di 4 modelli differenti, superando il traguardo di un milione di unità vendute in 16 mercati europei ed oltre 9 milioni nel mondo.