Honda, un manga racconta la storia del fondatore. Tra auto e moto le vicende di “Honda Soichiro Hon Den”

TOKYO - Ripercorrere la storia di Soichiro Honda nel mondo più giapponese possibile ovvero con i manga. Ci ha pensato il costruttore del Sol Levante che ha onorato le gesta del suo fondatore con una serie di 6 filmati che, insieme a foto e filmati dell’epoca, sfrutta anche uno dei modi più distintivi della cultura visuale nipponica: i fumetti.

I sei filmati hanno una durata dai 10 ai 20 minuti e forniscono una sorta di viaggio audio-visivo ad episodi nella storia del figlio di un fabbro e di una tessitrice che divenne prima il costruttore di moto più grande al mondo per poi diventarlo per tutti i motori di ogni specie vincendo in molteplici discipline sportive, sia a 2 sia 4 ruote. La serie sfrutta i manga della serie “Honda Soichiro Hon Den” pubblicato dalla casa editrice Shogakukan e attraversa l’evoluzione di Honda Motor Company e la sua filosofia.

Come è noto, Soichiro Honda fa il suo debutto nel mondo della meccanica nel 1937 costruendo fasce elastiche per i pistoni delle Toyota, ma il suo percorso come costruttore inizia nel 1946 con il Type-A, un motore 2 tempi da 50 cc attaccabile alle biciclette, presto soprannominato “bata bata” per il suo rumore tipico. Nello stesso anno c’è anche la fondazione dell’Honda Technical Research Institute mentre la nascita di Honda Motor Company, insieme a Takeo Fujisawa, avviene nel 1948.

La prima moto è la D-Type del 1949 meglio nota come Dream – parola ancora presente nel motto “The power of dreams” – mentre i primi mezzi a 4 ruote sono del 1963: il pick-up T360 e la S500. La Honda è diventata già nel 1964 la prima casa motociclistica al mondo e oggi produce oltre 21 milioni di 2 ruote, 5,3 milioni di automobili oltre 6,3 milioni di power product per un totale di quasi 32 milioni di oggetti che hanno un motore. Tra questi ci sono anche i jet. Nel 2018 il fatturato è stato pari a 127 miliardi di euro.

La serie è reperibile sia sul sito Honda (https://global.honda/heritage/HondaOriginsLibrary.html) sia su YouTube, in giapponese ed in inglese, e una parte importante è dedicata naturalmente agli innumerevoli trionfi nel campo del motorsport, soprattutto tra le moto, ma anche in Formula 1. La visione di Sochiro Honda è basata su perseveranza, conoscenza e coraggio. «Il successo – amava dire il fondatore – rappresenta l’1% del tuo lavoro che risulta dal 99% di ciò che è chiamato fallimento». Ora è possibile capire questo spirito e rivivere questa storia.