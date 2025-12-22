Nuova Prelude, interni e dotazioni con il giusto mix tra qualità, comfort e praticità. Honda esalta il ritorno del suo mitico modello

Gli interni della nuova Honda Prelude sono perfettamente in linea con l’aspetto esterno della macchina: moderni quanto basta, privi di soluzioni avveniristiche ma adeguati alle aspettative di chi si aspetta il giusto mix tra qualità, comfort e praticità. Non per niente nella comunicazione ufficiale della Casa giapponese viene citata, come termine di paragone, la cabina di pilotaggio di un aliante, e non certo quella di certi jet per voli privati caratterizzati da prestazioni elevatissime e interni super lussuosi. I materiali, insomma, non sono di super lusso, ma certamente di pregio, con accenti come il volante multifunzione in pelle e inserti nero lucido.

In nome della semplicità, dal punto di vista puramente estetico l’unica variante possibile, nell’abitacolo, è la scelta tra le finiture bicolore: bianca e blu o nero-blu. Per il resto, sul fronte della funzionalità, gli interni sono pensati per offrire una sensazione di controllo e visibilità eccellente, con un layout essenziale. Ciò detto, è ben visibile la cura dei dettagli nel quadro strumenti digitale da 10,2 pollici personalizzabile, che presenta grafiche e colori che cambiano in base alla modalità di guida prescelta. Al sistema d’infotainment è dedicato uno schermo da 9 pollici che supporta Apple CarPlay wireless, Android Auto e un impianto audio premium a otto altoparlanti sviluppato in collaborazione con Bose. Tra le dotazioni standard non manca il climatizzatore, azionabile con comandi manuali.

I sedili anteriori, rivestiti in pelle, sono differenziati: quello del conducente è più sportivo e avvolgente, mentre quello del passeggero è più orientato al relax. Una volta preso posto al volante, ci si sente un po’ più in basso rispetto al passeggero, comunque non mancano le regolazioni utili ad ottimizzare la posizione. Risulta comodo, e con adeguate regolazioni, anche il sedile per il passaggero, mentre i posti posteriori sono quelli tipici delle auto coupé 2+2, ovvero non troppo comodi per persone adulte, e adeguati, piuttosto, ad ospitare bambini. In materia di spazio, vale la pena ricordare che il vano bagagli offre da un minimo di 264 litri a un massimo di 663, abbattendo gli schienali delle sedute posteriori.

La nuova Honda non è ancora arrivata nelle concessionarie italiane. Lo sarà tra febbraio e marzo, ma l’auto è già ordinabile, nell’unico allestimento Advance, al prezzo di 50.900 euro. Prezzo che potrebbe ridursi in caso di incentivi, o lievitare se si mette mano alla lista di accessori prevista per esaltare il look sportivo dell’auto. Il pacchetto Black include, tra l’altro, uno spoiler sul portellone posteriore, decorazioni sul paraurti anteriore, un kit con stemma e coprimozzi neri.