Honda Prelude, da sempre innovazione e ingegneria all’avanguardia. Questa nuova generazione non fa eccezione
Nuova Prelude, interni e dotazioni con il giusto mix tra qualità, comfort e praticità. Honda esalta il ritorno del suo mitico modello
Honda Prelude, torna la coupè sportiva erede del modello che ha scritto la storia del marchio giapponese
In occasione del lancio della nuova Prelude, il vice presidente di Honda Motor Europe Hans de Jaeger, ha tenuto a dire che “sin dalla presentazione del concept nell’ottobre 2023 il ritorno della Prelude è stato atteso con impazienza dagli appassionati di motori di tutto il mondo. Questo nome ha sempre significato innovazione e ingegneria all’avanguardia, e questa nuova generazione non fa eccezione, distinguendosi per il design elegante, l’innovativo sistema S+Shift e il moderno propulsore full hybrid”.
Proposta nell’unico allestimento Advance al prezzo di 50.900 euro chiavi in mano, la nuova coupé Honda Prelude è già ordinabile anche se l’auto sarà disponibile per le prime consegne in Italia soltanto tra febbraio e marzo del 2026. La gamma colori comprende quattro tinte eleganti e sportive: Moonlit White Pearl, Meteoroid Grey Metallic, Crystal Black Pearl e Racing Blue Pearl. L’obiettivo dichiarato di Honda Italia è vendere nel nostro paese almeno 600 unità entro la fine del 2026.
Dal 6 novembre è scattata la campagna Black Days 2025 di Honda Auto Italia, iniziativa promozionale che prevede offerte interessanti e una massiccia campagna di comunicazione su tutta la gamma elettrificata. In vigore fino al 30 novembre, la campagna prevede vantaggi esclusivi come gli ecoincentivi Honda fino a 9.000 euro in caso di permuta o rottamazione; i primi due tagliandi omaggio; garanzia fino a 8 anni a chilometraggio illimitato e finanziamento con prima rata a 150 giorni.