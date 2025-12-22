Honda Prelude, da sempre innovazione e ingegneria all’avanguardia. Questa nuova generazione non fa eccezione

In occasione del lancio della nuova Prelude, il vice presidente di Honda Motor Europe Hans de Jaeger, ha tenuto a dire che “sin dalla presentazione del concept nell’ottobre 2023 il ritorno della Prelude è stato atteso con impazienza dagli appassionati di motori di tutto il mondo. Questo nome ha sempre significato innovazione e ingegneria all’avanguardia, e questa nuova generazione non fa eccezione, distinguendosi per il design elegante, l’innovativo sistema S+Shift e il moderno propulsore full hybrid”.

Proposta nell’unico allestimento Advance al prezzo di 50.900 euro chiavi in mano, la nuova coupé Honda Prelude è già ordinabile anche se l’auto sarà disponibile per le prime consegne in Italia soltanto tra febbraio e marzo del 2026. La gamma colori comprende quattro tinte eleganti e sportive: Moonlit White Pearl, Meteoroid Grey Metallic, Crystal Black Pearl e Racing Blue Pearl. L’obiettivo dichiarato di Honda Italia è vendere nel nostro paese almeno 600 unità entro la fine del 2026.

Dal 6 novembre è scattata la campagna Black Days 2025 di Honda Auto Italia, iniziativa promozionale che prevede offerte interessanti e una massiccia campagna di comunicazione su tutta la gamma elettrificata. In vigore fino al 30 novembre, la campagna prevede vantaggi esclusivi come gli ecoincentivi Honda fino a 9.000 euro in caso di permuta o rottamazione; i primi due tagliandi omaggio; garanzia fino a 8 anni a chilometraggio illimitato e finanziamento con prima rata a 150 giorni.