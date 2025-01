Honda presenta in anteprima mondiale al CES 2025 i prototipi Saloon e SUV della 0 Series

PER TIPOLOGIA

Honda ha svelato oggi in anteprima mondiale al CES 2025 due prototipi della 0 Series che saranno introdotti sui mercati globali a partire dal 2026: Honda 0 Saloon e Honda 0 SUV. La Casa di Tokyo ha inoltre presentato ASIMO OS, l’originale sistema operativo (OS) che sarà applicato alla nuova gamma di veicoli elettrici. Perfezionato in vista dell’introduzione nel mercato a partire dal 2026, il prototipo della Honda 0 Saloon si mostra come un’evoluzione del concept presentato lo scorso anno al CES 2024. Pur mantenendo lo stesso design, il prototipo della Saloon presenta un’altezza ridotta e uno stile sportivo, che le permettono di distinguersi dagli altri veicoli elettrici, tanto spazio all’interno, al contrario di quanto ci si aspetterebbe dalle sue dimensioni.

Al CES 2025, Honda ha avuto l’occasione di introdurre alcune tecnologie e caratteristiche che contribuiscono ad alimentare il concetto “Intelligente” applicato alla Honda 0 Saloon. Tra queste, l’affidabilissima guida automatizzata di livello 3, introdotta per la prima volta nel mondo da Honda, e l’”ottimizzazione ultra-personale” che, grazie al nuovo sistema operativo ASIMO OS, offrirà un’esperienza di mobilità personalizzata per ciascun utente.

Sulla base del concept Space-Hub svelato al CES 2024, e in continuità con la nuova concezione di veicolo elettrico inteso come “spazio” per le persone, Honda ha presentato oggi il prototipo di un SUV elettrico di medie dimensioni, che sarà il primo modello della nuova 0 Series. Applicando l’approccio “Compatto, Leggero e Intelligente” a un SUV, è stato possibile aumentare ulteriormente lo spazio interno e ottenere un abitacolo ampio e dal campo visivo straordinariamente esteso, senza ostacoli alla visibilità e con grande versatilità. L’introduzione del modello di serie di Honda 0 SUV è previsto nella prima metà del 2026, inizialmente nel mercato nordamericano e a seguire a livello globale, compresi Giappone ed Europa.