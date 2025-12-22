Honda sarà protagonista al Tokyo Auto Salon 2026 con la NSX Tribute by Italdesign

Un omaggio che guarda al futuro, nel segno della tradizione e dell'innovazione. Italdesign presenterà al Tokyo Auto Salon 2026 la Honda NSX Tribute by Italdesign, un progetto esclusivo e riconosciuto ufficialmente da Honda, dedicato a una delle sportive più iconiche della storia dell'automobile giapponese. L'auto sarà esposta dal 9 all'11 gennaio 2026 al Makuhari Messe, nello stand 1102 della North Hall 11, all'interno di una manifestazione considerata il palcoscenico ideale per celebrare marchi e modelli simbolo di eccellenza ingegneristica e passione automobilistica.

La NSX Tribute by Italdesign nasce come un omaggio filologico alla Honda NSX, vettura che ha saputo coniugare performance, affidabilità e fruibilità quotidiana, ridefinendo negli anni Novanta il concetto di supercar. Il progetto distilla i valori essenziali del modello originale e li reinterpreta in chiave contemporanea attraverso una serie ultra-limitata few-off, sviluppata end-to-end da Italdesign, dallo stile all'ingegneria fino alla produzione. Il 2025 segna inoltre tre anniversari simbolici legati a Honda e alla NSX, ricorrenze che Italdesign ha scelto di celebrare proprio con questo progetto speciale. Honda, nel corso della sua storia, ha scritto pagine decisive dell'automobilismo mondiale, dai successi in Formula 1 alla nascita di una sportiva capace di sfidare, per la prima volta, le supercar europee sia sul piano prestazionale sia su quello stilistico.

«Per noi la Honda NSX Tribute by Italdesign è un progetto straordinario che incarna lo spirito di innovazione, la ricerca dell'esclusività, l'esaltazione dell'artigianalità e il rispetto della tradizione che da sempre muovono la nostra azienda», ha dichiarato Andrea Porta, Business Development Manager di Italdesign. Il Tokyo Auto Salon rappresenta, secondo Porta, il contesto ideale per rafforzare il legame con il Giappone e con la cultura automobilistica locale. «Qui si respira la vera passione per l'automobile - ha aggiunto - ed è il luogo perfetto per omaggiare un modello che ha fatto la storia. La nostra serie, rigorosamente limitata e prodotta esclusivamente con guida a destra, sarà destinata a clienti esigenti coinvolti in un percorso one-to-one».

Il progetto si rivolge a un pubblico che spazia dagli appassionati di design e filosofia JDM ai cultori delle icone sportive degli anni Novanta, fino agli estimatori di hypercar capaci di coniugare tradizione e ingegneria d'avanguardia. Ogni esemplare, sottolinea Italdesign, rappresenterà una sintesi armonica tra eredità storica e progresso tecnologico.