Honda Super-ONE Prototype, la casa giapponese ritorna sul tema della piccola elettrica

Auto elettrica piccola elettrica, la Honda ci riprova e, dopo aver sostanzialmente fallito con la E, lo fa con la Super-ONE Prototype, concept che prepara un modello di serie che ha diversi motivi di interesse anche per noi europei, viste le dimensioni e anche le caratteristiche di base.

Dunque non ha nulla a che fare con la E anche se la ricorda un po’ nel frontale per i fari tondi e la forma della calandra, ma l’abitacolo ha un tasso di tecnologia nettamente inferiore bilanciato però da uno spazio più generoso, dalle quattro portiere e dai sedili sportivi. La sportività si vede anche fuori da parafanghi bombati, carreggiate allargate e altri tratti che ricordano anche altre vetture.

E proprio questo essere qualcosa in più di una kei-car a renderla particolarmente interessante in attesa che vengano definite le caratteristiche delle E-car, la nuova categorie di autovetture invocata dal presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen per rendere la mobilità più accessibile e, allo stesso tempo, diffondere l’auto elettrica in vista dell’obiettivo delle emissioni zero per il 2035.

Le caratteristiche per piacere ci sono tutte, non solo per lo stile, ma anche per il fatto di avere massa ridotta, baricentro basso, trazione posteriore e la modalità Boost che aumenta la potenza, attiva il cambio virtuale a 7 rapporti e il rumore artificiale. Non è novità, perché Honda propone già qualcosa di simile sulle sue ibride e l’hanno altre vetture, ma sarebbe una prima in questo segmento.

Honda inoltre ha ammesso di avere provato intensamente un prototipo marciante della Super-ONE anche nel Regno Unito convincendosi che può fare bene anche sui nostri mercati pur non citando quelli continentali dell’Unione Europea. Honda ha comunque già deciso che la commercializzazione partirà già nel 2026 per il Giappone, l’Asia e persino l’Oceania e Gran Bretagna.

Alcune caratteristiche tecniche di base dovrebbero derivare dalla N-One elettrica venduta in Giappone che ha una batteria di 29,6 kWh per un’autonomia di 295 km secondo le regole di omologazione giapponese. La potenza dovrebbe essere superiore ai 47 kW di norma della kei-car, ma i giapponesi, se hanno già deciso di muoversi, sanno sicuramente in quale direzione.