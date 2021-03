Hong Guang Mini EV diventa elettrica più venduta al mondo. A gennaio e febbraio 56.000 unità contro le 35.200 Tesla Model 3

PECHINO - Davide batte Golia, in questo caso ricorrendo all'astuzia di un prezzo davvero competitivo. Secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di gennaio e febbraio - riferisce il sito specializzato in tecnologia The Verge - la piccola auto elettrica cinese Hong Guang Mini EV ha superato la Tesla Model 3 come modello elettrico più venduto al mondo. In dettaglio la 'cinesina' è stata immatricolata a gennaio in oltre 36.00 unità e a febbraio poco più di 20.000 unità, mentre la Model 3 ha totalizzato rispettivamente 21.500 e 13.700 immatricolazioni. Mini Ev batte quindi Model 3 con 56.000 vendite contro 35.200.

A giocare a favore della Hong Guang Mini EV, che è realizzata nell'ambito di una partnership tra la società statale cinese SAIC Motor, la Wuling Motors e la General Motors, ha evidentemente giocato il fattore prezzo perché nel solo mercato di vendita, quello della Cina, l'auto viene venduta a 28.800 yuan, ovvero poco più di 3.600 euro mentre il listino più favorevole della Model 3 di Tesla è attorno al corrispettivo di 33.900 euro.

La Hong Guang Mini EV è lunga solo 2 metri e 92, è larga 1,85 e alta 1,45, con dimensioni che la rendono assimilabile ai quadriclicli europei. Anche le prestazioni elettriche sono ben diverse da quelle di Tesla Model 3: può toccare i 100 km/h e ha una autonomia di 170 km. Lanciato la scorsa estate in Cina, questa piccola BEV è stata subito un grande successo, ma è venduta per il momento solo in Cina anche se alcuni rumors suggeriscono che alla fine potrebbe arrivare ad altri mercati.