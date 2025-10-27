A Horacio Pagani laurea ad honorem in Design and Engineering dal Politecnico di Milano

Horacio Pagani, fondatore della Pagani Automobili di San Cesario sul Panaro, famosa nel mondo per le sue supercar, ha ricevuto dal Politecnico di Milano la laurea magistrale ad honorem in Design and Engineering. «Un riconoscimento all'enorme apporto - sottolinea il comunicato dell'ateneo - che l'imprenditore italo-argentino ha dato all'industria automotive attraverso il suo genio creativo - che l'ha portato a progettare e costruire una monoposto di Formula 2 inserita nel team ufficiale della Scuderia Renault Argentina e, successivamente, a trasferirsi in Italia per lavorare in Lamborghini, per poi fondare la propria azienda di hypercar, Pagani Automobili, innovando profondamente il modo di concepire le auto sportive».

Pagani, che da sempre si dichiara ispirato da Leonardo da Vinci, ha tenuto una Lectio Magistralis dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento dalla rettrice Donatella Sciuto, accompagnato da una Laudatio del professor Giorgio Colombo, docente di Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale del Dipartimento di Meccanica. La cerimonia si è conclusa con la proclamazione, preceduta dalle motivazioni della Laurea magistrale ad honorem lette dal professor Francesco Zurlo, preside della Scuola del Design. «La laurea ad honorem in Design & Engineering conferita a Horacio Pagani - ha detto il docente - rappresenta il riconoscimento di un percorso creativo e professionale che incarna in modo esemplare la sintesi tra arte, scienza e tecnologia — i tre pilastri fondativi della cultura politecnica.

La motivazione di questo conferimento risiede nella straordinaria capacità di Pagani di fondere innovazione tecnologica, sperimentazione sui materiali e ricerca formale, nel solco della grande tradizione dell'automobile sportiva italiana. La sua opera esprime una visione in cui il pensiero progettuale si unisce alla perfezione ingegneristica, restituendo automobili che sono al tempo stesso oggetti di altissimo contenuto tecnico e opere d'arte contemporanea».