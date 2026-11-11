Horse Powertrain firma il V8 biturbo ibrido da 1.000 cv per la supercar Lotus Type 135 attesa per il 2028

La supercar di Lotus avrà un sistema propulsivo marchiato Horse Powertrain con motore termico V8 ed elettrico all’interno di un altrettanto inedito cambio doppia frizione ad 8 rapporti realizzando un’accoppiata degna di un marchio come Lotus per una supercar che potrebbe chiamarsi Esprit.

Il nuovo V8 ibrido è la prima unità con questo frazionamento di Horse Powertrain, la joint-venture tra Renault e Geely (proprietaria di Lotus dal 2017) e ha la sigla di fabbrica W40. Trattasi di un V8 4 litri sovralimentato del tipo hot-V ovvero con doppio turbocompressore piazzato tra le bancate. Tra le sue caratteristiche ci sono l’utilizzo di materiali leggeri per contenere il peso entro 200 kg, l’alimentazione ad iniezione diretta e i condotti di aspirazione particolarmente corti per avere una grande prontezza di risposta.

La potenza massima supera i 500 kW (pari a 680 cv) e la coppia è di 800 Nm, ma la trasmissione, denominata 8LDCT e dotata di doppia frizione e bagno d’olio, sopporta fino a 1.050 Nm e questo fa supporre che il resto ce lo metterà il motogeneratore che è alloggiato all’interno dello stesso cambio e porterà la potenza totale nell’ordine dei 1.000 cv. Lotus e Horse promettono tempi di cambiata eccellenti (20 ms) e un’unità di gestione per il sistema ibrido con semiconduttori al carburo di silicio, la tecnologia più efficace ed efficiente.

Il gruppo motopropulsore è concepito per essere disposto longitudinalmente sappiamo già dove andrà finire: il cofano del modello la cui sigla di progetto è Type 135 e vedrà la luce nel 2028. Lo scorso luglio la Lotus ha mostrato un’anteprima della coda e già si vocifera che il nome definitiva sarà, un nome che evoca un modello fondamentale per Lotus, rimasto in listino dal 1976 al 2004 e il cui stile fu opera del nostro Giorgetto Giugiaro.