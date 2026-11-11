Horse Powertrain firma il V8 biturbo ibrido da 1.000 cv per la supercar Lotus Type 135 attesa per il 2028
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La supercar di Lotus avrà un sistema propulsivo marchiato Horse Powertrain con motore termico V8 ed elettrico all’interno di un altrettanto inedito cambio doppia frizione ad 8 rapporti realizzando un’accoppiata degna di un marchio come Lotus per una supercar che potrebbe chiamarsi Esprit.
Il nuovo V8 ibrido è la prima unità con questo frazionamento di Horse Powertrain, la joint-venture tra Renault e Geely (proprietaria di Lotus dal 2017) e ha la sigla di fabbrica W40. Trattasi di un V8 4 litri sovralimentato del tipo hot-V ovvero con doppio turbocompressore piazzato tra le bancate. Tra le sue caratteristiche ci sono l’utilizzo di materiali leggeri per contenere il peso entro 200 kg, l’alimentazione ad iniezione diretta e i condotti di aspirazione particolarmente corti per avere una grande prontezza di risposta.
La potenza massima supera i 500 kW (pari a 680 cv) e la coppia è di 800 Nm, ma la trasmissione, denominata 8LDCT e dotata di doppia frizione e bagno d’olio, sopporta fino a 1.050 Nm e questo fa supporre che il resto ce lo metterà il motogeneratore che è alloggiato all’interno dello stesso cambio e porterà la potenza totale nell’ordine dei 1.000 cv. Lotus e Horse promettono tempi di cambiata eccellenti (20 ms) e un’unità di gestione per il sistema ibrido con semiconduttori al carburo di silicio, la tecnologia più efficace ed efficiente.
Il gruppo motopropulsore è concepito per essere disposto longitudinalmente sappiamo già dove andrà finire: il cofano del modello la cui sigla di progetto è Type 135 e vedrà la luce nel 2028. Lo scorso luglio la Lotus ha mostrato un’anteprima della coda e già si vocifera che il nome definitiva sarà, un nome che evoca un modello fondamentale per Lotus, rimasto in listino dal 1976 al 2004 e il cui stile fu opera del nostro Giorgetto Giugiaro.