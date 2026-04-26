Horse Powertrain (Renault-Geely) presenta il nuovo 3.0 V6 per applicazioni mild e full hybrid

Horse Powertrain, la Jv costituita da Renault e Geely che è considerata leader globale nelle soluzioni per la mobilità a basse emissioni, ha scelto la vetrina del Auto China 2026 a Pechino per presentare in anteprima mondiale il suo primo motore (denominato W30) con architettura V6. Progettato specificamente per applicazioni mild e full-hybrid, il propulsore si distingue per un record di leggerezza: con i suoi 160 kg, circa 10 kg in meno rispetto al miglior concorrente sul mercato.

L'Horse W30 è un'unità da 3,0 litri con architettura a 90°, configurazione studiata per abbassare il baricentro e ottimizzare l'installazione sia in posizione trasversale che longitudinale. In termini di performance, il motore è accreditato di una potenza compresa tra i 350 e i 400 kW, con una coppia massima di 600-700 Nm e un regime di rotazione fino a 8.000 giri/min. «Con il W30 dimostriamo come la nostra esperienza nei motori a tre e quattro cilindri possa essere trasferita con successo nella categoria V6 - ha dichiarato Matias Giannini, ceo di Horse Powertrain - Abbiamo sviluppato il V6 più leggero sul mercato, nato fin dall'inizio per supportare i veicoli ibridi e offrire ai costruttori economie di scala senza precedenti».

Per massimizzare l'efficienza, l'unità integra i collettori di scarico con i turbocompressori montati direttamente sulle testate. A Pechino, il motore viene presentato insieme alla nuova trasmissione ibrida a quattro rapporti Horse 4LDHT (199 kg), progettata per una configurazione P1+P3 che consente ai motori elettrici di supporto potenze di picco fino a 450 kW. Secondo quanto comunicato dall'azienda, i primi modelli equipaggiati con il sistema Horse W30 arriveranno su strada nel 2028.