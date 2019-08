Hyundai 45, il concept elettrico svelato all'IAA di Francoforte

AMSTERDAM – La grande offensiva elettrificata di Hyundai prosegue al Salone di Francoforte, aperto fra il 12 ed il 22 settembre per il pubblico. Il colosso coreano ha anticipato l'anteprima mondiale all'IAA di un concept 110% elettrico, la Hyundai 45. Si tratta del prototipo della futura versione di serie di una macchina ispirata al primo modello del marchio, che risale agli anni '70.

Entro la metà del prossimo decennio, il gruppo asiatico intende lanciare 44 novi modelli (compresi quelli di Kia) con investimenti complessivi per un totale di 35 miliardi di euro. Hyundai, tuttavia, intende puntare anche sulle celle a combustibile (quasi 7 miliardi spesi entro il 2030), perché l'idrogeno continua a restare una delle opzioni.

Il concept Hyundai 45 «mostra la direzione del design dei futuri veicoli elettrici» del marchio. Non solo: «Il nuovo prototipo sviluppa ulteriormente quella Sensuous Sportiness che definisce il linguaggio stilistico » , del costruttore. E, in realtà, che ne incarna anche lo spirito innovativo, visto che il concept è basato sulla nuova architettura E-Gmp, acronimo di Electric Global Modular Platform.

Abbottonatissimo circa eventuali dettagli tecnici, il costruttore si è limitato a far sapere che il prototipo «rappresenta una pietra miliare per il futuro design dei modelli Ev firmati Hyundai ». L'anteprima planetaria è in programma alle 9.25 di martedì 10 settembre, quando verranno anche svelate alcune delle tecnologie che dovrebbero contribuire ad un migliore stile vita all'insegna del principio “Style set Free”.