Hyundai, alla Santa Fe il titolo di Wwcoty 2025. Giuria di 82 giornaliste lo ha scelto tra i sei vincitori di classe

Come previsto dal regolamento del Women's Worldwide Car of the Year (Wwcoty), la giuria composta da 82 giornaliste esperte del settore provenienti da 55 Paesi ha scelto tra le 6 vincitrici delle singole classi del premio 2025 il suv Hyundai Santa Fe come Miglior Auto del Mondo 2025, cioè Supreme Winner La selezione finale è stata fatta tra la Mini Cooper (prima nella categoria Urban Car); la Kia Ev3 (migliore Compact Suv); la Audi A6 e-Tron (vincitrice tra le Large Car; Hyundai Santa Fe (Large Suv); Toyota Land Cruiser (4ž4) e Porsche Panamera (Performance Car). «Scegliere l'auto migliore del mondo - ha commentato Marta Garcia, presidente esecutivo del Wwcoty - è un compito di grande responsabilità. Deve tenere conto delle particolarità di ogni mercato». «Ma anche del tipo di guida che lo caratterizza, del potere d'acquisto, delle caratteristiche orografiche e delle preferenze dei consumatori.

L'auto vincente deve soddisfare tutte queste esigenze, soddisfacendo gli automobilisti di tutto il mondo», Hyundai Santa Fe, a cui è andato il titolo assoluto del Women's Worldwide Car of the Year 2025, ricorda il comunicato degli organizzatori, è un suv di carattere, che ha saputo sorprendere con un design audace e innovativo, soluzioni tecnologiche all'avanguardia e un'attenzione impeccabile al confort e alla sicurezza. Con i suoi 4,8 metri di lunghezza, Hyundai Santa Fe offre spazio per cinque, sei ed anche sette passeggeri, garantendo versatilità e prestazioni elevate grazie alle sue motorizzazioni ibride e plug-in hybrid, con la possibilità dunque di muoversi in città con emissioni zero allo scarico.