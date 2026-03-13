Hyundai accende la corsa nella Capitale con la Acea Run Rome 2026. Il brand coreano è Automotive Partner della maratona

Hyundai Motor Company sarà protagonista della Acea Run Rome The Marathon 2026 in qualità di Official Automotive Partner, animando il fine settimana della maratona della Capitale con iniziative dedicate a runner e spettatori all'insegna di energia, innovazione e condivisione. La presenza del brand coreano punta a coinvolgere atleti e pubblico lungo tutto il weekend di gara, creando momenti di connessione e supporto reciproco nel cuore di Roma. La 31esima edizione della maratona si correrà domenica 22 marzo e porterà migliaia di partecipanti lungo un percorso di 42,195 chilometri che attraversa il centro storico della città, con partenza da via dei Fori Imperiali e passaggi tra monumenti e scenari simbolo della Capitale. Accanto alla gara principale si terrà anche la staffetta solidale Acea Run4Rome Relay, mentre sabato 21 marzo spazio alla corsa non competitiva di 5 km Acea Water Fun Run, aperta a famiglie, runner e camminatori.

Cuore delle attività sarà l'Expo Village ospitato al Circo Massimo, aperto dal 19 al 21 marzo, dove i partecipanti potranno ritirare pettorali e pacco gara e vivere da vicino l'atmosfera dell'evento. Qui Hyundai proporrà diverse esperienze dedicate agli atleti, tra cui una pedana baropodometrica con tapis roulant e sistemi di valutazione avanzati per analizzare l'appoggio del piede con il supporto di personale clinico specializzato. Tra le attivazioni previste, la supersportiva elettrica Hyundai ioniq 5 N diventerà una superficie partecipativa grazie al «Car Wrap Hyundai», su cui i runner potranno scrivere il proprio tempo obiettivo o lasciare messaggi motivazionali. Lungo il percorso sarà inoltre presente l'installazione «One Last Push», che consentirà agli atleti di ricevere una spinta sonora premendo lo «Hyundai Boost Button», mentre un LED wall mostrerà messaggi personalizzati di incoraggiamento.

All'arrivo, uno «Specchio Kudos» accoglierà i finisher per selfie celebrativi e messaggi di congratulazioni, mentre il display «You Left Your Mark» aggiornerà in tempo reale i risultati della gara. I visitatori potranno inoltre scoprire da vicino la gamma elettrica del marchio, con modelli come Hyundai Inster, simbolo della strategia del brand verso una mobilità sempre più sostenibile. La partecipazione alla maratona romana rientra nel progetto pan-europeo «Run to Progress», iniziativa con cui Hyundai sostiene eventi podistici in tutta Europa.