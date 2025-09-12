Hyundai, tra anteprime e test drive al centro del Salone di Torino. Ci sarà anche il debutto italiano di Ioniq 9

Hyundai sarà al Salone Auto Torino 2025, in programma dal 26 al 28 settembre in Piazza Castello, con due anteprime nazionali, ovvero il debutto italiano di Ioniq 9, il nuovo Suv 100% elettrico di grandi dimensioni, e la presentazione di una concept car visionaria ispirata al mondo del gaming. Ioniq 9, che arriverà nelle concessionarie nelle prossime settimane, rappresenta la nuova ammiraglia della gamma elettrica Hyundai. Spazioso, tecnologico e con una forte attenzione all'efficienza aerodinamica (Cx 0,259), il modello è disponibile a 6 o 7 posti, con batteria da 110 kWh e autonomia superiore ai 600 km nel ciclo Wltp.

La piattaforma a 800 Volt consente ricariche ultrarapide, dal 10 all'80% in appena 24 minuti con colonnine da 350 kW. Accanto al Suv, venerdì 26 settembre alle 9,30 sarà svelata per la prima volta in Italia una concept car dallo stile anticonvenzionale, ispirata al linguaggio dei videogame e pensata per esprimere libertà creativa e personalizzazione. Nel corso della tre giorni torinese i visitatori avranno inoltre la possibilità di provare due modelli elettrici già sul mercato: Ioniq 5 N Line, variante sportiva del crossover a zero emissioni, e Inster Cross, city-Suv compatto a vocazione anche outdoor.