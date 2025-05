Hyundai apre gli ordini per la nuova Inster Cross. Versione ha un design dalla spiccata vocazione outdoor

Hyundai ha aperto l'ordinabilità in Italia di nuova Inster Cross, ovvero il modello che si ispira alla Inster reinterpretandola in chiave outdoor, per affrontare al sia le avventure quotidiane in ambito urbano e cittadino, sia le gite fuoriporta anche abbandonando le strade asfaltate. Inster Cross riprende le caratteristiche di Inster, a cominciare dalle dimensioni estremamente contenute che si adattano alle esigenze di mobilità dei clienti italiani, così come l'abitacolo modulabile con tutti i sedili (sia anteriori che posteriori) singolarmente scorrevoli e dotati di schienale abbattibile e regolabile in inclinazione.

La versione Cross aggiunge tecnologie ancor più all'avanguardia e un design dalla spiccata vocazione outdoor. Elementi di design sono ispirati al mondo dei fuoristrada, con i cerchi in lega da 17, passaruota in rilievo, paraurti dedicati, oltre a barre portatutto e fari full LED di serie. Anche all'interno dell'abitacolo Inster Cross è immediatamente riconoscibile, con una speciale combinazione di tessuto grigio e dettagli in giallo lime, come le impunture sui sedili e diversi dettagli della plancia. Con un prezzo da listino da da 29.650 euro, Inster Cross è dotata di un motore 100% elettrico da 115 CV e offre un'autonomia che arriva fino a 360 km con una singola carica, grazie alla batteria da 49 kWh. Inoltre, con un extra di 600 euro, è possibile dotare Inster Cross con il Top Basket (non abbinabile al Plus Pack), ovvero il portapacchi da tetto in grado di trasportare dai bagagli più ingombranti all'attrezzatura sportiva.