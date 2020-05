Hyundai, bonus di 1.000 euro e offerta con zero anticipo e prima rata nel 2021 su tutta la gamma

ROMA – Riparte con interessanti offerte Hyundai, pronto ad accogliere i propri clienti nelle concessionarie nella massima sicurezza. Oltre all'estensione della garanzia e dell'assistenza stradale, il marchio coreano ha rafforzato ed esteso a tutta la gamma la nuova formula “Compra Oggi e Paga nel 2021”. La promozione prevede che fino al 31 maggio privati, professionisti e aziende potranno sottoscrivere un contratto che prevede zero anticipo e pagamento della prima rata a gennaio 2021, mantenendo un’elevata accessibilità su tutti i modelli.

Inoltre, in un momento così delicato dal punto di vista economico, Hyundai Italia ha deciso di includere gratuitamente in tutti i nuovi contratti il programma di indennizzo “Protezione Hyundai” (dalla durata di 12 mesi) che prevede un rimborso pari a 2.500 euro in caso di perdita del lavoro (lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato) o chiusura dell’attività (partite IVA). Ma non finisce qui. Perché grazie alla campagna #TorniamoAViaggiare è possibile scaricare un voucher dal sito ufficiale per ottenere un bonus extra fino a 1000 euro, che va a sommarsi alle altre promozioni.

Infine, come accennato in apertura, Hyundai Italia ha messo a punto un protocollo di sicurezza e salute per il servizio vendita e post-vendita con l’obiettivo di garantire un alto standard di sicurezza all’interno di showroom e officine: in accordo con le linee guida emanate dal Governo e le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti i concessionari Hyundai sono in grado di gestire in piena sicurezza l’interazione con il cliente. Si va dall'igienizzazione degli ambienti due volte al giorno fino ai dispositivi di protezione e ai disinfettanti per le mani.