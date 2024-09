Hyundai celebra Inster all'insegna della Korean Wave. Fine settimana di eventi a Milano tra musica, food e beauty

Per celebrare in pieno stile coreano l'arrivo della nuova Inster, Hyundai ha organizzato a Milano una tre giorni immersiva ispirata alla Korean Wave e allo spirito innovativo del brand. Dal 27 al 29 settembre, la Casa degli Artisti (in Corso Garibaldi, 89/A a Milano), si trasforma infatti in un contenitore di esperienze pensate per raccontare il carattere urbano, versatile e a zero emissioni di Inster. L'appuntamento milanese sarà la prima occasione per fare conoscenza con il SUV compatto e 100% elettrico della casa coreana e approfondire in maniera semplice e diretta il mondo della mobilità a zero emissioni cittadina secondo Hyundai, all'interno di un percorso che rende omaggio alla Korean Wave, trend che sta portando la cultura coreana a diventare un fenomeno globale, dalla moda ai trattamenti di bellezza, dal cibo alla musica, passando per cinema e tanto altro.

All'interno della location sarà quindi possibile vivere l'esperienza della modernità della Corea del Sud con un allestimento di design in perfetto K-Style che, come Inster, esprime l'anima dell'innovazione coreana. Nuova Inster, in arrivo sul mercato nei prossimi mesi, nasce infatti per combinare la modernità della cultura coreana con la visione di futuro sostenibile del brand. L'evento, che prevede l'apertura ad accesso libero nelle giornate di sabato 28 (dalle 10 alle 18) e domenica 29 (dalle 10 alle 20), sarà l'occasione per scoprire Nuova Inster in un ambiente che ne esprime il carattere e lo stile.

L'appuntamento è arricchito a partire già dalla sera di venerdì 27 da esperienze gratuite prenotabili sulla pagina ufficiale Hyundai: Venerdì 27 e sabato 28 la location ospiterà eventi serali a base di K-Food e K-Music e cibo coreano. L'accesso è garantito fino ad esaurimento posti previa prenotazione sulla pagina dedicata alle serate, selezionando il giorno preferito. Non mancheranno le esperienze di K-Beauty, con la collaborazione del brand coreano Yepoda. Dopo Milano seguiranno altre tappe nelle principali città italiane.