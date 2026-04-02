Hyundai con Boulder Concept sfida in Usa Jeep e gli altri specialisti dell'off-road

Davvero originale lo “scherzo” che Hyundai ha fatto il primo aprile ai grandi costruttori che dominano il mercato del fuoristrada “duri”, quelli che utilizzano l'architettura con telaio a longheroni separato dal corpo vettura, la cosiddetta body-on-frame. A sorpresa, senza che fosse stato fatto un annuncio teaser, al New York International Auto Show i riflettori si sono accesi sul concept Hyundai Boulder che mostra in anteprima mondiale quello che dal 2030 in poi sarà il primo modello (un pick-up di medie dimensioni) di Hyundai con telaio a longheroni destinato al mercato statunitense. Con il suo chiaro linguaggio stilistico 'Art of Steel' che strizza soprattutto l'occhio agli analoghi modelli Jeep, Hyundai Boulder promette di offrire nuovi livelli nelle prestazioni fuoristrada, con grandi capacità di traino e trasporto. E per ribadire la vocazione 'local' di questa nuova famiglia di light truck Hyundai ha confermato nell'evento di presentazione al NY Auto Show che «i futuri veicoli con telaio a longheroni saranno progettati, sviluppati e costruiti negli Stati Uniti utilizzando l'acciaio Hyundai prodotto negli Stati Uniti».

Del resto la creazione del Boulder Concept è stata guidata dal team di Hyundai Design North America, con sede nel sud della California con l'obiettivo specifico di soddisfare le esigenze degli appassionati del vero off-road e di attrarre nuovi clienti al marchio Hyundai. «Il Boulder Concept dimostra come Hyundai stia cercando di offrire ai clienti americani ciò che desiderano di più - ha dichiarato José Muñoz, presidente e ceo di Hyundai Motor Company - I veicoli con telaio a longheroni sono la spina dorsale del lavoro e dell'avventura americani e intendiamo competere nel segmento dei pickup di medie dimensioni con tutte le nostre forze». Ed ha ulteriormente stupito il pubblico presente al reveal affermano che «il pick-up con telaio a longheroni è uno dei 36 nuovi veicoli Hyundai che arriveranno in Nord America entro il 2030». Muñoz ha ribadito che Hyundai «sta entrando in segmenti in cui non ha mai gareggiato prima e lo sta facendo nel modo giusto, con un veicolo progettato in America, costruito da americani per i clienti americani».

La silhouette di Boulder Concept è caratterizzata da un abitacolo verticale che gli conferisce una presenza imponente e un'eccellente visibilità. I doppi finestrini superiori fissi in stile safari - afferma Hyundai - «inondano l'abitacolo di luce, garantendo di non perdere nessuna opportunità di ammirare il panorama. Le portiere in stile pullman offrono una maggiore capacità di accesso sia per la prima che per la seconda fila di sedili». L'intera carrozzeria del Boulder è ispirata al concetto 'Art of Steel' ed, è caratterizzata da una brillante finitura Liquid Titanium. Questo concept off-road, com'è necessario, offre inoltre un'elevata altezza da terra grazie ai pneumatici sovradimensionati da 37 pollici 12.50R18 LT. Altri elementi chiave degli esterni del Boulder Concept, come i ganci di traino e le maniglie delle portiere, sono realizzati con materiale riflettente che evidenzia la presenza del veicolo nelle ore serali, rendendolo più facilmente riconoscibile a distanza. Previsto persino un innovativo e versatile portellone posteriore a doppia cerniera che si apre da entrambi i lati per adattarsi a ogni scenario di carico e scarico.