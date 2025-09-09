Hyundai Concept Three, anticipa la Ioniq 3, un’auto di segmento B elettrica dalla forte impronta sportiva

Hyundai ha presentato al Salone di Monaco il Concept Three, prototipo che anticipa una vettura di segmento B le cui fattezze erano state anticipate nei giorni scorsi da alcuni teaser e la cui produzione inizierà tra un anno presso lo stabilimento di Izmit, in Turchia.

La Three è una coupé 5 porte con porte posteriori che si aprono a vento priva di montante centrale che è lunga 4,29 metri, larga 1,94 e alta 1,43 con un passo di 2,72 metri. Ha dunque dimensioni un po’ fuori scala rispetto ai 4 metri canonici del segmento B. Il dato saliente è la sportività delle sue linee, una vera e propria virata rispetto alla moda imperante delle carrozzerie sempre più alte, dei suv e dei crossover.

La Three ha la carrozzeria verniciata in grigio tungsteno, tinta esaltata dai cristalli e dallo spoiler posteriore in giallo che mettono meglio in mostra le forme della carrozzeria caratterizzate da un muso affilato, una finestratura visivamente integrata con il parabrezza e una coda alta con un lunotto corto e spezzato per mettere insieme aerodinamica e visibilità posteriore e il gruppo ottico a pixel, come su altre Hyundai.

L’abitacolo per 4 posti con sedili individuali, gli strumenti raggruppati in gruppi da 4 su satelliti che si avvicinano o di allontanano dal guidatore è la cosa più lontana dalla produzione di serie. Certo l’utilizzo, come sul concept, di materiali di origine biologica e riciclati. Divertente invece l’utilizzo delle griglie luminose e degli schermi vari per dialogare con gli occupanti e anche l’ambiente circostante attraverso animazioni che vedono protagonista l’avatar mr. Pix.

parla chiaramente del modello definitivo sono due elementi: il nome Three e la scritta Ioniq in coda. Ci vuole poca fantasia per capire che così sarà la nuova Ioniq 3 e che sarà elettrica sfruttando la piattaforma E-GMP del gruppo Hyundai nella versione con motore principale anteriore e architettura elettrica a 400 Volt. La Ioniq 3 sarà poi seguita dalla nuova i20 e da un inedito crossover, tutti di segmento B e dotati di propulsione full hybrid.