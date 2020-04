Hyundai costruirà a Singapore il centro mondiale per innovare mobilità e produzione

ROMA - Un nuovo centro di ricerca per sviluppare i sistemi di mobilità e di produzione del futuro sfruttando al massimo la Rete, l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione, la robotica e l’Internet delle Cose. Si chiamerà Hyundai Mobility Global Innovation Center (HMGICs), sorgerà a Singapore e il costruttore coreano inizierà a poggiarne la prima pietra in maggio a per vederlo concluso nella seconda metà del 2022.

L’HMGICs nascerà nello Jurong Innovation District, creato dalla JTC Corporation e vero e proprio hub tecnologico di ricerca e addestramento per i sistemi manifatturieri del futuro. La nuova costruzione occuperà un’area di 28.000 mq con una superficie coperta di 44.000 mq destinati ad ospitare quello che la Hyundai stessa definisce il proprio futuro hub globale dell’innovazione, la fucina di tutti i business futuri del gruppo coreano, ad ogni livello. L’HMGICs infatti si occuperà di sviluppare nuove idee e nuovi modelli di business per la mobilità, destinati a diventare sempre più importanti anche per la casa coreana. Ma non solo.

Tra gli obiettivi c’è anche lo sviluppo di una piattaforma produttiva intelligente che, di conseguenza, cambierà anche i processi di sviluppo e vendita dell’automobile. Per sperimentarla, l’HMGICs ospiterà anche una piccola linea pilota. Nella visione di Hyundai, grazie alla realtà virtuale e al fatto che le auto elettriche hanno un numero di parti considerevolmente inferiore, nel futuro potrà essere creato un sistema produttivo on-demand nel quale il cliente potrà entrare fin dalle prime fasi costruendo il proprio veicolo secondo le sue esigenze.

L’HMGICs entrerà a far parte della rete di innovazione che Hyundai ha già in Corea, USA, Israele, Germania e Cina e che comprende anche CRADLE (robotica) e AIR (intelligenza artificiale). Inoltre avrà rapporti di collaborazione con le migliori università come quella di Nanyang e a Singapore, grazie anche al supporto del Singapore Economic Development Board. Hyundai potrà così sperimentare in loco e-scooter, navette on demand a guida autonoma e altri mezzi per il cosiddetto “ultimo miglio” accelerando così la propria trasformazione in fornitore di soluzioni intelligenti di mobilità, ma soprattutto inizierà a lavorare al progetto pilota per il progetto Singapore Smart City.