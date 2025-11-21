Hyundai Crater Concept, il futuristico fuoristrada per l’off-road senza limiti debutta all'AutoMobiliy 2025

Non a caso Hyundai ha scelto AutoMobility LA 2025, l'evento che a Los Angeles precede l'apertura al pubblico dei più 'popolare' e commerciale LA Auto Show, per svelare in prima mondiale il concept Crater. E' stato infatti disegnato in California e pensato proprio per il mercato Usa degli appassionati di off-road - prefigurando un possibile 4x4 'duro e puro' in stile Jeep Wrangler. Crater, ribadisce Hyundai Motor America, è un'esplorazione di design che cattura lo spirito dell'avventura. Ispirato agli ambienti estremi, ed alla possibilità di viaggiare in spazi aperti, quasi incontaminati. 'Che aspetto ha la libertà?' -ha detto al momento del reveal SangYup Lee, vicepresidente esecutivo e responsabile global del design di Hyundai e Genesis --questo concept è la nostra risposta», ha affermato SangYup Lee, È una visione plasmata dalla nostra incessante spinta all'esplorazione, per ispirare i nostri clienti a esplorare più a fondo i territori e ad accogliere l'impatto dell'avventura." Concepito e costruito presso l'Hyundai America Technical Center (HatciI) di Irvine, California.

Il veicolo è stato realizzato con lo spirito delle modelli XRT Hyundai per gli Usa includendo elementi di design che esaltano la protezione e la connettività, come già presente nei modelli di serie Ioniq 5 XRT, Santa Cruz XRT e Palisade XRT Pro. Il linguaggio stilistico degli esterni di Crater è stato definito 'Art of Steel' perché trasforma la resistenza e la flessibilità dell'acciaio in un apprezzabile linguaggio scultorea. l design esterno del concept Hyundai è stato guidato da un obiettivo chiaro, cioè dare forma a una forma robusta e performante che riflettesse i mondi e le situazioni a cui si ispira. Anche le proporzioni di Crater Concept riflettono lo spirito avventuroso e lo conferma il fatto che la costruzione su un'architettura monoscocca compatta, le definizione finale è stata quella di un veicolo progettato per andare ovunque.

Il design evoca uno spirito off-road, fondendo robustezza e precisione. I cerchi ospitano pneumatici fuoristrada da 33 pollici per assicurare una trazione superiore e un'altezza da terra adatta qualsiasi ambiente. Una capacità enfatizzata della ampia piastra paramotore che si estende sul sottoscocca. Gli interni di Crater Concept consentono di creare una interfaccia personalizzabile per ogni viaggio. Sfruttando l'approccio Byod(B ring Your Own Device), Hyundai propone un'esperienza digitale flessibile che si adatta a diverse situazioni e alle preferenze individuali dell'utente.