Hyundai, debutto italiano per Insteroid a Torino. Protagonista la concept car che sembra uscita da un videogioco

Hyundai è presente al Salone Auto di Torino, in programma fino a domenica 28 settembre, portando al debutto nazionale Insteroid, la concept car che sembra uscita da un videogioco. Svelata per la prima volta alla Night Garage Party a Seoul, Insteroid rappresenta una visione alternativa di Hyundai che va oltre al design automobilistico tradizionale prendendo spunto dal mondo del gaming. Sorprende il suo stile caratterizzato da una larghezza accentuata, ruote da pista, spoiler posteriore ad ala, diffusore e sfoghi d'aria che ne migliorano l'aerodinamica.

Gli esterni, rifiniti in una tonalità di bianco con dettagli in arancione acceso, esprimono un carattere deciso e originale. Il suo nome, Insteroid, è l'unione di Inster e Steroid a sottolineare il carattere eccentrico, giovanile e muscolare di questa concept car costruita sulla base di Inster, modello che è diventato particolarmente apprezzato e richiesto. Accanto alla concept presente Ioniq 9, il suv di grandi dimensioni 100% elettrico, già ordinabile, che di caratterizza da un'autonomia dichiarata di oltre 600 km e tempi di ricarica ridotti.