Hyundai Elevate, il veicolo che cammina. Rivoluzionaria auto-robot elettrica con ruote montate su gambe

LOS ANGELES - Sembra essere uscito da un film di fantascienza il concept Hyundai Elevate, un veicolo che unisce le prerogative delle ruote ai vantaggi delle gambe meccaniche. Una vera auto-robot che sarà al centro dello stand della Casa coreana al prossimo Consumer Elecronics Show (CES) di Las Vegas e che inaugura, di fatto, la nuova categoria degli UMV - cioè dei Ultimate Mobility Vehicle - che combina il potere della robotica e della tecnologia EV per trasportare persone e cose dove nessun altro veicolo è mai stato prima.

Le ruote collegate alle gambe robotizzate consentono infatti a Elevate di viaggiare su strada e in off-road, ma anche di camminare o persino di arrampicarsi sui terreni più insidiosi. Dopo la presentazione al CES di Las Vegas di nuovi concept tecnologici incentrati sulle tecnologie del futuro e sulle nuove soluzioni di mobilità - come il suv a idrogeno Nexo - e la visione per l'utilizzo dell'idrogeno nella vita di tutti i giorni (Hydrogen Life Vision) attraverso applicazioni domestiche che possono trasferire agli utilizzi di vita quotidiana i progressi della mobilità a idrogeno, Hyundai ridefinisce ora i limiti della mobilità veicolare, aprendosi verso nuove applicazioni della robotica.