Hyundai entra nella realtà aumentata con Wall of Future. Murale interattivo alle Colonne di San Lorenzo a Milano

MILANO - Hyundai Italia ha presentato a Milano il suo Wall of the Future, un murale interattivo a realtà aumentata attraverso il quale entrare nella città del futuro, all’insegna della mobilità intelligente e sostenibile. Il murale di oltre 300 metri quadri e che copre un’intera facciata di un edificio situato a fianco delle Colonne di San Lorenzo, offre lo scorcio di un mondo in cui la tecnologia è al servizio di tutti, dove auto a guida autonoma, robot e mezzi per la mobilità aerea avanzata migliorano la quotidianità delle persone.

Il tratto che ha realizzato l’illustrazione è quello di Marianna Tomaselli, artista internazionale che ha puntato a raffigurare un’ambientazione dove la tecnologia intercetta i bisogni degli individui. Grazie a un QR Code, i passanti possono accedere a una piattaforma di realtà aumentata per vivere un’esperienza immersiva, inquadrando i diversi dettagli della composizione e approfondendo la funzione e l’utilità delle diverse tecnologie raffigurate. In questo modo, Wall of the Future di Hyundai diventa una vera e propria installazione che, fino al 18 gennaio 2023, permetterà al pubblico di scoprire in prima persona la tecnologia Hyundai del prossimo futuro.