Hyundai, il focus è sugli Adas: parcheggi più semplici e sicuri con i sistemi SmartSense

Hyundai accelera sul fronte delle tecnologie di assistenza alla guida e punta a rendere più semplici e sicure le manovre di parcheggio attraverso l'estensione dei sistemi Hyundai SmartSense a una parte sempre più ampia della gamma. Le soluzioni sviluppate dal costruttore coreano sono oggi disponibili, con diversi livelli di dotazione, sono disponibili anche su Tucson. Il pacchetto di Adas, i sistemi avanzati di assistenza alla guida, comprende tecnologie dedicate in particolare alle manovre a bassa velocità e al parcheggio.

Tra queste c'è il Remote Smart Parking Assist, che consente all'auto di effettuare autonomamente manovre di ingresso e uscita dal parcheggio anche con il conducente all'esterno del veicolo tramite smart key. Il sistema è progettato per operare in spazi stretti, riconoscere ostacoli e arrestare la vettura in caso di pericolo. A supporto della sicurezza in retromarcia, Hyundai ha introdotto anche il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, che monitora l'area posteriore durante l'uscita dai parcheggi rilevando veicoli, ciclisti o pedoni in avvicinamento laterale.

In presenza di rischio di collisione, il sistema avvisa il conducente e può attivare automaticamente la frenata d'emergenza. Una funzione analoga è svolta dal Parking Collision-Avoidance Assist Rear, sviluppato per evitare urti contro ostacoli durante le manovre in retromarcia. Tra le tecnologie disponibili figurano inoltre il Rear View Monitor, che mostra sul display centrale la visuale posteriore con linee guida dinamiche, e il Surround View Monitor, sistema che ricostruisce una visione a 360 gradi dell'auto grazie a più telecamere, facilitando le manovre negli spazi ridotti. L'attenzione del marchio si estende anche alla sicurezza dopo l'arresto del veicolo. Il Safe Exit Assist impedisce temporaneamente l'apertura delle portiere se rileva veicoli o biciclette in avvicinamento da dietro, mentre il Rear Occupant Alert segnala la presenza di bambini, animali o oggetti dimenticati sui sedili posteriori attraverso avvisi acustici e messaggi sul quadro strumenti.