Hyundai Inster, ecco il listino del city-suv elettrico. Gamma con 2 allestimenti e 2 motori, in attesa della Cross

Hyundai ha svelato i prezzi di nuova Inster, il city-suv 100% elettrico dal design iconico ideale per la mobilità urbana. La gamma - che verrà successivamente arricchita con Inster Cross - si compone di due allestimenti e due powertrain ev, con un prezzo a partire da 24.900 euro e una dotazione di serie completa. Alla base del listino, si posiziona l'allestimento XTech che include una serie di tecnologie di infotainment e sicurezza ed è disponibile sia nella versione da 97 CV con batteria da 42 kWh, capace di un'autonomia di 327 km nel ciclo combinato Wltp (473 km nel ciclo urbano), sia nella variante a più elevata autonomia - da 26.650 euro - con 115 CV e batteria da 49 kWh, in questo caso con un'autonomia di ben 370 km (Wltp combinato) che arriva addirittura a 518 km in città (Wltp urbano).

La versione con batteria da 49 kWh è disponibile inoltre nell'allestimento XClass, da 28.650 euro, che completa l'equipaggiamento di serie aggiungendo cerchi in lega da 15'', luci posteriori a Led, Vetri posteriori oscurati, barre portatutto sul tetto, interni Premium con volante in pelle, sedili posteriori scorrevoli e abbattibili 50:50, sedili anteriori abbattibili, sensori di parcheggio anteriori, caricatore wireless per smartphone, presa di ricarica USB posteriore, bracciolo anteriore e pannello-schienale del sedile del passeggero con predisposizione per accessori.

Con il lancio è prevista l'offerta «Be The First»: nuova Inster in allestimento XTech con batteria «long-range» da 49 kWh e autonomia fino a 370 km WLTP è disponibile con rate da 169 euro al mese grazie all'offerta lancio e al finanziamento Hyundai Plus (Tan 4,95%, Taeg 6,40%), a fronte di un anticipo di 7.910 euro, con 15.000 km inclusi e un valore futuro garantito di 14.657,50 euro.