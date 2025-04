Hyundai Insteroid, arriva la concept car ispirata al gaming. Per conquistare nuova generazione di automobilisti

Hyundai reinterpreta lo stile del city-suv elettrico Inster presentando a Seoul la Insteroid, una concept car che rompe gli schemi fondendo influenze dal mondo dei videogame con un alto livello di personalizzazione, pensato per conquistare una nuova generazione di giovani automobilisti. Progettata in gran segreto dal team di design europeo di Hyundai, Insteroid è una concept car dall'estetica sportiva con la sua larghezza pronunciata, le ruote che sembrano pensate per la pista, un spoiler posteriore ad ala dalle dimensioni incredibili, un diffusore e sfoghi d'aria nei passaruota per migliorare l'aerodinamica. L'abitacolo si presenta essenziale e ispirato al mondo del gaming, con sedili a guscio, roll cage e un volante dedicato per creare un'esperienza coinvolgente.

Ogni elemento è completamente personalizzabile, riflettendo lo spirito incentrato sull'utente di una macchina fedele alla filosofia: «Build it, play it, break it, repeat». Inoltre, la nuova concept car riflette l'impegno di Hyundai verso la sostenibilità, grazie all'utilizzo di materiali eco-consapevoli; infatti, l'abitacolo è rivestito in tessuto a maglia 3D, realizzato con filati riciclati attraverso un processo su misura in pezzo unico. Anche il nome Insteroid non è casuale: unisce in modo creativo la natura giocosa di «Inster» con l'energia esplosiva di «Steroid», esprimendo un'identità vivace e audace.

La sua missione è chiara: rompere gli schemi, accendere la creatività e ridefinire il concetto di sportività in ambito EV. La concept car sarà esposta dal 3 al 13 aprile al Seoul Mobility Show, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire da vicino questo progetto innovativo.