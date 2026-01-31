Hyundai Ioniq 3, entro l’anno la hatchback compatta ed emissioni zero disegnata in Europa per l’Europa

Hyundai Ioniq 3 gioca oramai a carte scoperte. La casa coreana ha infatti ammesso che il concept Three, presentato al Salone di Monaco e riproposto più recentemente a quello di Bruxelles, si riferisce alla nuova due volumi elettrica di classe B che sarà presentata nel corso di quest’anno.

La Ioniq 3 è stata disegnata in Europa nel design centre di stanza a Rüsselsheim, in Germania, diretto da Nicola Danza in accordo con gli altri centri preposti allo stile della casa coreana coordinati dal britannico Simon Loasby. Stando a quanto annunciato dal concept, l’inedita hatchback avrà dimensioni abbondanti per un’auto di segmento B (lunghezza poco meno di 4,3 metri), ma soprattutto sarà un’automobile vera, dunque non il solito suv o crossover.

Promette dunque sensazioni di guida sicuramente più coinvolgenti e un’efficienza globalmente migliore rispetto a vetture delle stesse dimensioni a ruote alte, grazie ad un baricentro più basso, un’aerodinamica curata e naturalmente più filante così da permettere anche un comfort e un’autonomia superiori. La Ioniq 3 sarà basata sulla piattaforma EGM-P nella versione con architettura a 400 Volt, già utilizzata su altri modelli del gruppo, ma mai su una Hyundai.

La nuova arrivata infatti si inserirà tra la piccola Inster e la Kona, che utilizzano una basa tecnica multienergia, mentre le Ioniq 5, 6 e 9 sfruttano la E-GMP nativa per auto elettriche nella più evoluta versione con architettura a 800 Volt che permette maggiore efficienza e potenze di ricarica fino a 350 kW. Anche il van Staria, che di recente è stato presentato anche in versione elettrica, che si aggiunge a quella full-hybrid, lavora alla tensione più elevata per accorciare i tempi di ricarica.

La Ioniq 3 sarà prodotta ad Izmit, in Turchia rinforzando la presenza di Hyundai nell’area industriale e commerciale che ha per centro l’Europa e dove sono sfornate l’80% di tutte le Hyundai vendute localmente. La casa coreana ha di recente investito 150 milioni sullo Square Campus aggiungendo 25.000 mq di superficie al reparto Ricerca & Sviluppo di Rüsselsheim e potenziando la struttura di stanza al Nürburgring. Tra gli obiettivi entro il 2027, introdurre sul mercato altre due novità di segmento B ed elettrificare al 100% la gamma per l’Europa.