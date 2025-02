Ioniq 5N, non solo prestazioni elevate. Per la sportiva elettrica targata Hyundai anche comfort e tecnologia

La motorizzazione elettrica e la tecnologia della Hyundai Ioniq 5N rappresentano il più alto livello mai raggiunto da una casa generalista in materia di prestazioni. Ma attenzione, in casa Hyundai hanno lavorato sodo, e bene, anche allo stile e alle dotazioni: la Ioniq 5N è infatti un’auto capace di assicurare non solo prestazioni entusiasmanti, ma anche di esibire uno stile piacevole, interni accoglienti, sufficientemente spaziosi e ben curati, e un pacchetto di equipaggiamenti mirati ad ottimizzare comfort e sicurezza. I posti omologati sono 5 e il vano bagagli (apribile con comando elettrico) ha una capienza di 480 litri, ampliabili fino a 1540 ripiegando le sedute posteriori.

Sul mercato italiano l’auto viene proposta nell’unico e completo allestimento N Performance, che include i cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici con pneumatici Pirelli P-Zero 275/35R21, prese d’aria attive e altre componenti mirate alla sportività come i paraurti, le nuove minigonne, lo spoiler sul tetto e dettagli verniciati in rosso. All’interno, i sedili sono rivestiti in misto pelle/stoffa e impreziositi, sia avanti che dietro, dalla possibilità di riscaldare guidatore e passeggeri. Tra le dotazioni di serie spiccano il climatizzatore automatico bi-zona, lo specchietto interno digitale, l’head-up display e gli specchietti retrovisori regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente.

Quanto al sistema multimediale, comprende il quadro strumenti LCD a colori ad alta definizione da 12,3 pollici affiancato al sistema di navigazione touchscreen, anch’esso da 12,3”, con connettività wireless, Apple CarPlay, AndroidAuto e caricatore wireless per smartphone, oltre ad aggiornamenti software OTA, servizi telematici Bluelink e connessione Bluetooth con riconoscimento vocale.

Completa è la dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), comprensiva del mantenimento al centro della corsia, dell’assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, rispetto automatico dei limiti di velocità, assistenza anti-urto al parcheggio (più la possibilità di parcheggiare da remoto) e altri supporti come la visualizzazione dell’angolo cieco e la telecamera con visibilità a 360 gradi.