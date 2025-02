Hyundai Ioniq 5N, orgoglio coreano: “Abbiamo stabilito il nuovo standard del settore”

Prima ancora di essere commercializzata in Italia, la Hyundai Ioniq 5N ha vinto il premio Car of the Year assegnato da BBC-TopGear. Dal 2024 l’auto è stata poi commercializzata nel nostro Paese al prezzo di 76.900 euro, nell’unico allestimento Performance, il più ricco della gamma, che prevede dotazioni di serie ultracomplete. Ciò detto, è possibile accedere al Plus Pack da 3.000 euro, che arricchisce la vettura del tetto apribile e dei sedili sportivi con poggiatesta integrato e sistema di ventilazione.

Il lancio della Ioniq 5 N Performance ha fornito ai massimi dirigenti di Hyundai l’occasione per spiegare strategia e obiettivi della Casa coreana. “Abbiamo creato un’auto elettrica rivoluzionaria che ha stabilito un nuovo standard nel settore”, ha dichiarato Till Wartenberg, vice presidente e responsabile del motorsport di Hyundai Motor Company, sottolineando che “con IONIQ 5 N non ci si è limitati a ridefinire il concetto di auto ad alte prestazioni, ma si è data anche forma al futuro del divertimento di guida per i veicoli elettrici”.

La Hyundai IONIQ 5 N ha fatto il suo debutto anche nel mondo delle competizioni virtuali, partecipando alle finali delle World Series GT, svoltesi ad Amsterdam dal 7 all’8 dicembre 2024. La presenza è stata circoscritta alla sessione dedicata alle prove, in vista del debutto ufficiale nell’edizione 2025 del Gran Turismo 7. “Svilupperemo anche digitalmente i modelli N per GT 7, in modo che sempre più persone possano sperimentare le prestazioni del nostro brand anche nel mondo virtuale” ha fatto sapere la Casa coreana.