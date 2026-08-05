Hyundai Ioniq 6 N, aperto gli ordini in Italia della prima berlina sportiva 100% elettrica della gamma N

Hyundai ha aperto gli ordini in Italia della nuova Ioniq 6 N, prima berlina sportiva 100% elettrica della gamma N. Disponibile nell'unico allestimento N Performance, viene proposta a partire da 78.000 euro e mira a unire prestazioni elevate, tecnologia e comfort per l'utilizzo quotidiano. Il nuovo modello porta su strada l'esperienza maturata da Hyundai nel mondo delle competizioni, reinterpretando in chiave elettrica il concetto di sportività. Design più aggressivo, soluzioni aerodinamiche dedicate e sistemi elettronici avanzati caratterizzano una vettura pensata per offrire emozioni sia su strada sia tra i cordoli.

La vettura adotta un powertrain elettrico bimotore a trazione integrale da 650 CV e 770 Nm di coppia, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 257 km/h. Tra le principali novità figurano i sistemi N e-Shift, che simula i cambi marcia, N Active Sound+, N Grin Boost e le funzioni dedicate alla guida sportiva, sviluppate per aumentare il coinvolgimento del conducente anche in pista. Basata sulla piattaforma elettrica a 800 Volt, Ioniq 6 N offre fino a 487 chilometri di autonomia nel ciclo Wltp e supporta la ricarica rapida, passando dal 10 all'80% della batteria in circa 18 minuti.

La dotazione di serie comprende cerchi forgiati da 20 pollici, fari Matrix Led, doppio display da 12,3 pollici, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto e l'intero pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense.