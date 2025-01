Le piattaforme open innovation Hyundai e Kia al CES 2025. Focus su mobilità, AI, robotica e sostenibilità

Le piattaforme globali di open innovation ZER01NE e Hyundai CRADLE sono presenti al CES 2025 di Las Vegas, in programma dal 7 al 10 gennaio, per presentare il lavoro di dieci startup globali sul fronte di mobilità futura, intelligenza artificiale, robotica e materiali sostenibili. «ZER01NE e CRADLE si impegnano a sostenere la crescita dell'ecosistema globale delle startup collaborando con diversi talenti creativi e partner in tutto il mondo» ha dichiarato Kyuseung Noh, Head of the ZER01NE Group, proseguendo: «Attraverso queste collaborazioni, Hyundai Motor Group sta ampliando le sue iniziative di open innovation e sta contribuendo allo sviluppo di una catena del valore della mobilità sostenibile incentrata su un'innovazione a misura d'uomo».

Un impegno congiunto, quello di Hyundai e Kia, che testimonia la volontà di potenziare il ruolo innovativo delle due piattaforme a livello internazionale, dove da un lato ZER01NE VENTURES identifica e promuove collaborazioni con startup visionarie per sviluppare soluzioni innovative che affrontino le sfide della società contemporanea. Dall'altro lato, la piattaforma Hyundai CRADLE sfrutta i punti di forza tecnologici di ciascuna regione in cui è presente (Silicon Valley, a Tel Aviv, Berlino, Pechino e Singapore) per identificare e investire in startup innovative emergenti.