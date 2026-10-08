Hyundai Kona, 10 anni di evoluzione: un modello che ha saputo seguire le esigenze degli automobilisti

Quasi dieci anni, diverse generazioni e un percorso fatto di primati: la storia di Hyundai Kona è quella di un modello nato nel 2017 per entrare nel segmento dei B-Suv e diventato nel tempo uno dei protagonisti della gamma del marchio. Il primo capitolo è stato scritto con la versione benzina, caratterizzata da dimensioni compatte, design distintivo e una dotazione tecnologica avanzata per l'epoca.

Già nel 2018 Kona ha guardato al futuro con la versione elettrica, prima proposta di suv compatto 100% alla spina di Hyundai in Europa, con batterie fino a 64 kWh e un'autonomia che sfiorava i 470 km nel ciclo Wltp.

Nel 2019 è stata la volta di Kona Hybrid, equipaggiata con un sistema full-hybrid da 141 CV, mentre nel 2021 il modello ha ricevuto importanti aggiornamenti e ha introdotto la tecnologia Mild Hybrid a 48 Volt. Lo stesso anno ha segnato anche l'arrivo di Kona N, primo suv della famiglia sportiva Hyundai N, forte di 280 CV e di una dotazione tecnica pensata per esaltare il piacere di guida.

La seconda generazione è arrivata nel 2023 con un progetto sviluppato partendo dalla variante elettrica, una scelta che ha portato a dimensioni maggiori, maggiore spazio a bordo e nuove soluzioni tecnologiche. Kona Electric ha raggiunto un'autonomia fino a 510 km nel ciclo Wltp e ha introdotto funzioni come i-Pedal e Vehicle-to-Load.

Mentre nel 2024 è arrivata anche la versione N Line per la variante elettrica, aggiungendo un ulteriore elemento di caratterizzazione alla gamma. Infine, con il Model Year 2026 il modello prosegue il proprio aggiornamento, confermando una formula che negli anni ha saputo seguire l'evoluzione del mercato e delle esigenze degli automobilisti.