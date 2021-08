Hyundai Kona Electric, record di km in città con una ricarica. Con 790 km a Madrid superata anche autonomia omologata

MADRID - Nuovo record di percorrenza in elettrico per Hyundai Kona. La nuova Kona Electric ha fatto segnare un totale di 790 chilometri con una sola carica, superando l’autonomia omologata di 660 chilometri nel ciclo urbano (WLTP). Con una batteria da 64 kWh completamente carica, Kona Electric ha permesso di guidare per un totale di 15 ore e 17 minuti nel traffico di tutti i giorni a Madrid. In quella finestra di tempo, il modello ha percorso 790 chilometri a una velocità media di 52,19 km/h, con un consumo medio di elettricità di 8,2 kWh/100 km. Questo valore si trova al di sotto di quello calcolato secondo lo standard WLTP di 14,7 kWh/100 km.

Il team di tester della sezione automotive del quotidiano spagnolo El Pais è riuscito a percorrere i 790 chilometri nel traffico quotidiano a bordo del Suv compatto Hyundai 100% elettrico senza doversi fermare a ricaricare, superando l’autonomia omologata di ben 130 chilometri. Il percorso organizzato ha preso il via dall’INSIA, il Centro di Ricerca Automobilistica dell’Università Tecnica di Madrid, che ha certificato il test dopo aver ricaricato la batteria e sigillato lo sportello di ricarica della vettura. Il test è stato effettuato lungo l’M-30, la tangenziale di Madrid, includendo i tratti ‘da e per’ il quartier generale dell’INSIA.

La Nuova Kona Electric da 150 kW (204 CV) utilizzata per il test era equipaggiata con allestimento full-optional e non è stata modificata in nessun modo. Durante il test, i tre guidatori si sono alternati al volante dell’ auto, per un totale di oltre 15 ore di guida necessari a portare il modello al suo limite di autonomia. «Questo record - ha commentato Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product di Hyundai Motor Europe - dimostra che il nostro SUV compatto completamente elettrico supera le aspettative nella guida di tutti giorni. Ecco la prova che Hyundai è leader nella mobilità elettrica e che l’autonomia non dovrebbe più essere un motivo per non passare a una vettura a batteria».