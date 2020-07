Hyundai Kona Electric, superata quota 100mila auto vendute a livello globale

ROMA - Superata quota 100mila auto vendute per Hyundai Kona Electric. Il Suv compatto e cento per cento elettrico della casa automobilistica coreana ha infatti superato il prestigioso traguardo nella conta delle unità vendute a livello globale. "Il 30 giugno - hanno fatto sapere da Hyundai - a soli due anni dal lancio avvenuto nel marzo del 2018, le vendite totali di Kona Electric hanno raggiunto 103.719 unità".

Le vendite al di fuori del mercato coreano rappresentano oltre i tre quarti delle vendite totali. Nel corso degli ultimi due anni Kona Electric ha ricevuto anche diversi riconoscimenti che le sono stati attribuiti grazie all'autonomia al vertice della sua categoria, alla sua capacità di ricarica rapida e alle dotazioni di sicurezza e comfort. Lo scorso mese di, il modello elettrico della casa coreana è stato nominato 'Best Small Family Car' nella prima edizione dei Top Gear Electric Awards, grazie alle prestazioni espresse durante un viaggio durato ventiquattro ore, su un totale di 1600 km attraverso l'Europa. Nello stesso anno, Kona è stata nominata 'Best Electric Vehicle' dal U.S. News & World Report. Nel 2019, WardsAuto ha invece menzionato Kona Electric nella lista dei dieci migliori motori. Nel 2018, Auto Express l'ha nominata 'Affordable Electric Car' dell'anno.

La versione Electric ha anche giocato un ruolo importante nella vittoria del modello Kona per il 'Best Car of the Year', il premio del giornale spagnolo 'ABC'. Il 2019 è stato anche l'anno che ha visto Kona aggiudicarsi il titolo di 'North American Utility Vehicle of the Year'. "Il successo di Kono Electric - hanno commentato dalla casa coreana - testimonia ancora una volta l'impegno di Hyundai per la mobilità a zero emissioni, che vede nell'elettrificazione una parte fondamentale della sua strategia di lungo termine". Di questa strategia fa parte l'obiettivo che la casa si è posta per i prossimi anni: entro il 2025, Hyundai punta infatti a vendere 560mila auto elettriche, in aggiunta ai modelli a idrogeno.