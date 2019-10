Hyundai sceglie per Kona electric e Ioniq electric le soluzioni di ricarica di Enel X

ROMA - Hyundai propone ai clienti di Kona electric e Ioniq electric le soluzioni integrate per la ricarica domestica e pubblica di Enel X. L’offerta per l’applicazione dell’infrastruttura di ricarica domestica ‘JuiceBox’ di Enel X, spiega una nota, comprende anche la possibilità di ricaricare l’ auto presso le infrastrutture di ricarica pubbliche di Enel X, in Italia e in Europa, anche in modalità fast. «Siamo felici di aver stretto un’alleanza che semplificherà il passaggio all’elettrico e che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di transizione verso una mobilità interamente sostenibile» ha commentato Alessio Torelli, responsabile Enel X Italia.

«Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti questo nuovo servizio, studiato insieme a un partner di eccellenza come Enel X: una soluzione che segue il cliente dal momento dell’acquisto, alla consulenza personalizzata e all’installazione domestica, sino alla ricarica anche fuori casa» è il commento di Andrea Crespi, direttore generale Hyundai Italia. La JuiceBox è disponibile in due versioni di diversa potenza (3,7 kW o 7,4 kW) e permette di monitorare lo stato di ricarica attraverso luci a Led o da remoto, tramite App JuicePass di Enel X.