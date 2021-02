Hyundai, la rivoluzione corena si chiama Tucson. La casa orientale è l'unica ad offrire tutte e 5 le alimentazioni sostenibili

ROMA - Tra le novità introdotte sulla nuova Tucson c’è un servosterzo elettrico posizionato direttamente sulla cremagliera, con un inedito sistema di trasmissione tarato per assecondare il carattere delle sospensioni. Selezionando la modalità di guida Sport lo sterzo diventa più diretto e con durezza crescente. La tecnologia a trazione integrale HTRAC combina le diverse modalità di guida (Normal, Eco e Sport) e i tre Terrain Mode (Fango, Sabbia e Neve) ottimizzando le prestazioni sulle diverse tipologie di terreno.

In fase di lancio la nuova Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid da 230 ricca XLine è proposta con un vantaggio cliente di 4.750 euro, in caso di permuta o rottamazione e Voucher Loyalty, dedicato a chi ha già una vettura Hyundai. Aderendo al finanziamento Hyundai, che include polizza furto e incendio e assicurazione Credit Life, l’auto è disponibile a 289 euro al mese, previo anticipo di 8.450 euro, per un vantaggio complessivo di 5.550 euro. Dopo tre anni si è liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla o restituirla.

Hyundai è l’unico costruttore a offrire una gamma Green completa, con tutte e cinque le principali alimentazioni sostenibili: elettrica, full hybrid e mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno. Oltre il 90% delle Hyundai commercializzate in Italia è disegnato, sviluppato e costruito in Europa, ma nel caso della nuova Tucson il design è stato sviluppato, sulla base di un algoritmo, dal Centro Stile della casa madre, in Corea del Sud. Tutte le Hyundai vendute in Italia vantano la garanzia Hyundai “5 anni a Km illimitati”.