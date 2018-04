Hyundai lancia By Mobility, programma di mobilità anche per privati

ROMA - Il mondo dell’auto è in continua evoluzione, ma l’innovazione incalzante non passa soltanto attraverso tecnologie all’avanguardia, sistemi sempre più avanzati di assistenza alla guida, elettrificazione e quant’altro: cambia anche il modo di vendere auto. E avanza più velocemente di quanto si possa immaginare il concetto di “offerta di servizi di mobilità” più che di prodotti da vendere. E’ in questa ottica che viene lanciato Hyundai by Mobility, programma di mobilità su misura pensato anche per i privati, i titolari di partite IVA, oltre che per società e clienti corporate. In pratica, una forma di leasing estremamente modulabile in base alle esigenze di ogni singolo cliente.

Tutto compreso. Il servizio è gestito direttamente dalla rete di concessionari Hyundai e offre la possibilità di usufruire, non obbligatoriamente ma a discrezione del singolo cliente, di tutti servizi accessori selezionati, senza dover sostenere le singole spese di acquisto e senza preoccuparsi del bollo, dell’assicurazione e della manutenzione. Tutto è compreso nella rata mensile che il cliente s’impegna a pagare una volta entrato in possesso dell’auto.

Niente è obbligatorio. Particolare interessante è che, a differenza del noleggio a lungo termine, con By Mobility nessun servizio è obbligatorio e ogni cliente può decidere quanti e quali servizi inserire nel proprio pacchetto. Ciò detto, sono sempre compresi i servizi legati alla tassa di possesso e la garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato offerta da Hyundai su tutti i modelli della gamma.

Il ruolo dei concessionari. La massima personalizzazione è garantita da tre pacchetti perfettamente modulabili: oltre ai servizi di assicurazione RCA possono aggiungersi i diversi costi di gestione e manutenzione dell’auto come la copertura furto e incendio, la garanzia Kasko e i pacchetti di manutenzione programmata con diverse opzioni di durata e chilometraggio. Un ulteriore vantaggio è la gestione del processo, affidata interamente alla rete ufficiale di concessionari Hyundai Italia.

RCA a prezzo bloccato. Hyundai By Mobility offre anche l’opportunità di mantenere la propria classe di merito RCA e di aderire alla RCA by Mobility con prezzo bloccato. Il cliente può inserire la propria classe già maturata per il precedente veicolo di proprietà con un ulteriore vantaggio: il costo rimane invariato, anche in caso di sinistri, per tutta la durata del contratto.

Varie opzioni. A conclusione del periodo concordato per l’uso dell’auto, ogni cliente può decidere liberamente se utilizzare il veicolo usato come permuta a copertura dell’anticipo, oppure versare uno o più canoni, o infine una percentuale del valore. «La formula – tengono a sottolineare in casa Hyundai - rappresenta una soluzione di utilizzo dell’auto affidabile e libera da ogni preoccupazione».

Tucson a 139 euro al mese. La nuova formula By Mobility è disponibile su tutti i modelli della gamma Hyundai e consente al cliente anche di avere un’ulteriore opzione alla scadenza del contratto: acquistare l’auto concordando fin da subito il valore del riscatto, restituirla o sostituirla beneficiando di un’eventuale plusvalenza con la rivendita (salvo condizioni e limitazioni indicate da contratto). Ad esempio il Suv Tucson, best-seller della gamma Hyundai, con il motore 1.7 CRDi e l’allestimento XPlus (cerchi in lega da 17”, navigatore satellitare, Apple car play e Android auto) è offerto a un canone di 239 euro al mese comprensivo di RC Auto.