Hyundai Mobis sotto i riflettori del CES 2026 con oltre 30 nuove tecnologie. La piattaforma di cockpit integrata è la più attesa

Hyundai Mobis ha confermato la presenza al CES 2026 di Las Vegas, in programma dal 6 al 9 gennaio, dove presenterà una serie di novità, tra cui l'attesa la piattaforma di cockpit integrata. Raggruppate sotto il tema «Layer of Progress», Hyundai Mobis, azienda appartenente a Hyundai Motor Company, porta nella capitale del Nevada alcune soluzioni appartenenti a tre aree chiave: elettronica, elettrificazione e sicurezza del telaio. Tra le principali innovazioni spicca l'aggiornamento della piattaforma cockpit integrata M.VICS 7.0 e la tecnologia di controllo elettronico X-by-Wire.

La piattaforma M.VICS ingloba le tecnologie avanzate di infotainment, ora rinnovate con l'aggiornamento 7.0, e vanta tra le caratteristiche principali un display olografico sul parabrezza che proietta le informazioni di guida direttamente sul vetro, un display da 18,1 pollici a sviluppo verticale e un'interfaccia della console centrale riprogettata, che combina estetica e comandi intuitivi. Passando invece al sistema X-by-Wire, questo consente il controllo elettronico dello sterzo e della frenata senza collegamenti meccanici, integrando entrambe le funzioni in un unico controller. Il sistema include inoltre una doppia sicurezza integrata: anche in caso di problemi allo sterzo, il sistema frenante è in grado di gestire il veicolo in modo sicuro.

Infine, Hyundai Mobis ha annunciato che presenterà una gamma di tecnologie di nuova generazione nei settori dell'elettronica, dell'elettrificazione e dei sistemi di telaio, tra cui un head-up display in realtà aumentata, soluzioni di display a basso consumo energetico e sistemi di trazione per veicoli elettrici economici e ad alte prestazioni.