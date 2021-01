Hyundai, nuova Tucson è uno spettacolo: tanta personalità e tecnologia al top

ROMA - Benzina, diesel o ibrida. In quest’ultimo caso le opzioni sono tre: mild hybrid, full hybrid o plug-in. Nessun altro Suv concorrente offre una gamma di motorizzazioni così ampia e articolata. D’altra parte in casa Hyundai dispongono da tempo della tecnologia necessaria per coprire tutto l’arco delle motorizzazioni possibili. Al vertice della gamma si colloca il modello più potente (230 cv) con motore 1.6 litri T-GDI e tecnologia full-hybrid, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti (6AT). Il motore 1.6 litri T-GDI è disponibile anche con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, nelle varianti da 150 o 180 cv. In abbinamento, il cambio manuale intelligente a 6 rapporti (6iMT) o un cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti (7DCT). E’ disponibile inoltre un diesel 1.6 CRDi da 136 cv con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, abbinato alla trasmissione 7DCT. Per le versioni non elettrificate, si può scegliere tra il benzina 1.6 T-GDI da 150 cv e il diesel 1.6 CRDi da 115 cv, entrambi abbinati a un cambio manuale a 6 rapporti (6MT). Ordinabile da febbraio la versione ricaricabile alla spina (plug-in hybrid) da 265 cv (1.6 T-GDI), così come l’allestimento sportivo NLine sulle motorizzazioni tradizionali; ad aprile toccherà all’1.6 CRDi diesel mild-hybrid da 136 cv, mentre da subito sono disponibili la Tucson 1.6 T-GDI benzina mild hybrid da 150 cv e 1.6 T-GDI full-hybrid da 230 cv.

Ma al di là delle motorizzazioni, la nuova Tucson presenta contenuti d’innovazione interessanti anche in materia di dotazioni, in particolare grazie ai nuovi sistemi di assistenza alla guida (ADAS), come il Forward Collision-Avoidance Assist, sistema di previsione delle collisioni utile a prevenire incidenti agli incroci. Dotata di telecamera a 360 gradi (Blind View Monitor) integrata nella strumentazione digitale, e del sistema di parcheggio automatico, l’auto dispone anche di tutti i sistemi necessari per mantenere la corsia di marcia, rispettare i limiti, frenare automaticamente “salvando” pedoni e ciclisti, allertare il guidatore stanco… insomma tutto ciò che la tecnologia più avanzata offre per migliorare la sicurezza attiva. In materia di sicurezza passiva vale la pena ricordare, invece, l’aggiunta d’un airbag tra guidatore e passeggero.

Sulle versioni top di gamma sono disponibili sospensioni elettroniche che contribuiscono a ridurre rollio e beccheggio, contribuendo a migliorare dinamica di guida e tenuta di strada.