Hyundai nuovo Global Automotive Partner della Roma. Accordo fino al 2021

ROMA – La Roma “americana” di James Pallotta parla coreano. Hyundai Motor Company sarà il nuovo Global Main Partner, mentre la filiale italiana sarà Official Car Partner. Il logo del costruttore asiatico (il quinto al mondo) sarà presente come back sponsor sulle divise della squadra in tutte le competizioni nazionali della prossima stagione e fino al 2021. Il debutto ufficiale delle nuove divise “coreane” è in calendario domani a San Diego in occasione della gara con il Tottenham nell'ambito della International Champions Cup cui prendono parte anche Real Madrid e Barcellona.

La collaborazione pluriennale segna il debutto di Hyundai nella serie A italiana, dopo aver accompagnato i mondiali della Fifa dal 2002 in poi, comprese le edizioni del 2006 (vinta dall'Italia) e che si sono disputate in Brasile ed in Russia. Il colosso coreano sarà a fianco della Fifa anche nel 2022.

La filiale nazionale ha già promesso uno «stretto contatto con il club per creare una serie di iniziative innovative e ingaggianti per i tifosi». Non a caso Edin Džeko, Javier Pastore, Bryan Cristante e Cengiz Ünder hanno già girato un video assieme ad un gruppo di abbonati. I fan erano stati invitati a Trigoria per un giro esclusivo in occasione del loro compleanno. Oltre all'incontro con i loro idoli, come ulteriore regalo hanno ricevuto le casacche ufficiali della stagione 2018/19 personalizzate con il proprio nome.

Oltre che sulle divise, il marchio sarà visibile in occasione delle partite casalinghe della Roma (Coppa Italia e amichevoli comprese) sui Led a bordocampo, presso il terreno di allenamento di Trigoria e attraverso una presenza diversificata sui social network e sui canali digitali del club. Con quello italiano, Hyundai completa la presenza dei maggiori campionati di calcio dei cinque grandi mercati del Vecchio Continente. È sponsor del Chelsea in Inghilterra, dell’Atlético Madrid in Spagna, dell'Hertha Berlino in Germania e dell'Olympique Lyonnais in Francia.

«La partnership con l’As Roma rappresenta un’altra importante pietra miliare per Hyundai», ha spiegato Andreas-Christoph Hofammn, vice presidente Marketing e Prodotto di Hyundai Motor. «È un club che può contare su tifosi dalla passione incredibile e che si allinea alla nostra strategia di mettere i fan al centro di tutte le nostre attività», ha aggiunto. «La partnership con il club giallorosso darà maggiore visibilità e una rilevanza ancor più strategica al brand Hyundai, in crescita costante in Italia grazie a una gamma composta da oltre dieci modelli e a una rete capillare di più di cento concessionarie sul territorio nazionale” ha precisato Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Motor Company Italy. «Dobbiamo essere orgogliosi di poter portare il nome di Hyundai sul retro delle nostre divise e siamo impazienti di lavorare a contatto con Hyundai mentre cerca di coinvolgere e intrattenere i nostri appassionati di tutto il mondo», ha dichiarato Guido Fienga, Chief Operating Officer dell’AS Roma.