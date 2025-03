Hyundai e il potere della motivazione: energia per i runner della Acea Run Rome The Marathon

La maratona è molto più di una gara: è una sfida con sé stessi, un viaggio fatto di fatica, determinazione ed emozioni. Ogni maratoneta lo sa bene: ci sono momenti in cui le gambe sembrano cedere e la mente inizia a dubitare. Ed è proprio in quei chilometri più duri che una parola di incoraggiamento può fare la differenza. Per questo, in occasione della 30ª edizione dell’Acea Run Rome The Marathon, Hyundai ha ideato un’iniziativa speciale per sostenere i runner lungo il percorso, trasformando il tifo in un’onda di energia collettiva.

All’interno dell’Expo Village, situato nel suggestivo Palazzo dei Congressi, Hyundai dà la possibilità ai visitatori di scrivere su speciali lavagnette messaggi motivazionali, pensieri di incoraggiamento, frasi ispirazionali e parole di supporto per i partecipanti della maratona, da mostrare ai runner lungo tutto il tracciato. L’idea nasce dalla consapevolezza che la corsa non è solo uno sforzo fisico, ma anche una battaglia mentale. Hyundai, con il suo progetto "Charge to Go", vuole unire il pubblico per dare quella spinta in più ai maratoneti, dimostrando che la connessione tra persone, tecnologia e mobilità sostenibile passa anche attraverso le emozioni.

Hyundai non è solo un costruttore di automobili: è un marchio che guarda al futuro come un progresso collettivo, in cui innovazione e sostenibilità non sono semplicemente tecnologia, ma strumenti per migliorare la vita delle persone. Il progresso umano, per Hyundai, è fatto di connessioni reali, di energia condivisa e di un supporto che va oltre il semplice movimento. Così come le sue auto elettriche garantiscono energia continua senza emissioni, Hyundai vuole essere una fonte di energia per chi corre, per chi sogna e per chi ogni giorno affronta la propria personale maratona.

Alla Acea Run Rome The Marathon, Hyundai trasformerà il percorso in un’esperienza condivisa, dove la forza della comunità e il potere della motivazione diventeranno il vero motore per tagliare il traguardo. Perché il vero progresso non è solo arrivare lontano, ma spingersi oltre.